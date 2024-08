Settembre alle porte, famiglie alle prese con il “Caro Scuola”

Settembre è alle porte e, come ogni anno, per le famiglie Campane si profila la consueta “stangata” legata all’acquisto di libri e materiale scolastico. Secondo le stime del Codacons, come riporta l’agenzia ANSA, a livello nazionale i rincari quest’anno sono particolarmente significativi, con aumenti che possono arrivare fino al 15% rispetto al 2023.

La situazione in Provincia di Salerno

Nella provincia di Salerno, come nel resto d’Italia, i prodotti più colpiti dagli aumenti sono quelli “griffati”, molto popolari tra i giovani studenti. Un semplice zaino firmato può arrivare a costare anche 200 euro, mentre un astuccio completo di penne, matite e pennarelli può costare fino a 60 euro. Basti pensare ad uno zaino firmato da artisti musicali e che richiamano a titoli di film d’animazione e Serie TV. Anche chi opta per prodotti non di marca, privi di loghi o personaggi famosi, affronta rincari più contenuti, intorno al 3%.

Qual è la soluzione? Ad oggi non è semplice dare una risposta a questa domanda. Si sa solo che i costi dei materiali scolastici, per non parlare dei libri, continuano ad aumentare anche e soprattutto a causa dell’aumento delle materie prime.

I prezzi elevati rappresentano un peso notevole per le famiglie salernitane, molte delle quali già alle prese con difficoltà economiche.