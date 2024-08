Smart Cross Blade, un’instant classic 

La Smart Cross Blade, prodotta a tiratura limitata (2.000 esemplari) nel 2002, è derivata dalla city car Fortwo cabrio prima serie. Assetto rigido, sterzo lento, bagagliaio molto piccolo, solo due posti. La Smart Crossblade viene presentata in forma di concept al Salone di Ginevra del 2001 e nel giugno dell’anno successivo, entra in produzione in serie limitata: solo 2.000 esemplari. Sold out in poco tempo. Basata sulla city car Smart Fortwo Cabrio prima serie, è oggetto di una spoliazione quasi totale che la rende una “nuda”, priva di tetto e portiere.

Il peso si attestava a 750 kg, complice l’accenno di parabrezza in vetroresina, ed era mossa da un tricilindrico in linea turbocompresso di 600 cc da 71 cv e 88 Nm di coppia, interni in materiale idrorepellente, cambio robotizzato, trazione posteriore. La meccanica è quella della versione Brabus, con scatto da 0 a 100 km/h in 17” e 135 km/h di velocità massima. “Nuda”, ma di serie, pensata per scendere da un mega-yacht ed essere utilizzata nelle immediate vicinanze. O che, per andare un po’ più lontano, va usata rigorosamente con il bel tempo e con il casco.

Tutta la parte alta dell’abitacolo è eliminata sicché le porte sono sostituite da barre laterali che si sollevano in avanti e, al posto del parabrezza, c’è un fascione in plexiglas che percorre il frontale da lato a lato. Tale è la scomodità che il manuale di istruzioni della vettura chiarisce con precisione teutonica che quest’auto non protegge da acqua, vento e sassi che colpissero la carrozzeria.