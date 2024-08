Aniello D’Aniello propone telecamere nei condomini per proteggere gli anziani dai furti frequenti e preoccupanti.

Angri. L’iniziativa: videosorveglianza nei condomini contro i ladri. Si corre ai ripari dopo la truffa della finta donna delle pulizie

Continua a fare eco ad Angri il furto avvenuto in casa di un uomo anziano alla vigilia di Ferragosto quando una donna fingendosi un’addetta delle pulizie gli ha chiesto di riempire il secchio d’acqua, il condomino, dai modi dai modi cortesi, è andato all’interno per riempire il secchio ma al ritorno la lestofante si era data alla fuga dopo essersi introdotta all’interno e scappando via con 40 euro.

Episodio rilevante

Un episodio spiacevole che ha turbato la tranquillità di un condominio locale. Approfittando insomma della buona fede del proprietario di casa, la donna ha fatto leva sulla bontà della persona che aveva davanti, spacciandosi per una dipendente delle pulizie, è riuscita a intrufolarsi così nell’abitazione e a rubare il denaro.

Di fronte a questo ennesimo episodio di furto con destrezza ai danni di persone anziane, Aniello D’Aniello, amministratore condominiale molto conosciuto ad Angri, ha lanciato un appello alla massima attenzione: «Sono profondamente preoccupato da questi episodi che si ripetono con troppa frequenza. Gli anziani sono spesso vittima di truffe e furti messi in atto da persone senza scrupoli che sfruttano la loro buona fede. Sto già lavorando per dotare tutti i condomini che gestisco di impianti di telecamere. È un investimento necessario per garantire la sicurezza dei residenti, soprattutto dei più fragili» dice.

Scarsa sensibilità dei condomini

L’amministratore di condominio angrese ha tuttavia evidenziato la difficoltà di sensibilizzare i condomini sull’importanza di investire in sicurezza: “Capisco che in questo periodo di difficoltà economiche sia complicato sostenere spese aggiuntive, ma la sicurezza non ha prezzo.

Anna Villani