“Marianna”: il cortometraggio di denuncia ambientale girato nel salernitano

Fine estate. Le vacanze sono quasi terminate ma il caldo continua ad attanagliare anche di sera, anche in quelle notti di agosto in cui pensavamo di iniziare a respirare un po’ di aria fresca. Questo è solo uno dei sintomi, tra i più superficiali e sottovalutati, del cambiamento climatico. Come si può intervenire? Come si può far aprire gli occhi a chi vuole ancora essere cieco dinanzi a questo disastro ambientale?

È per tale ragione che l’Associazione Salute e Vita annuncia la realizzazione di “Marianna”, cortometraggio prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patroncinato dal Comune di Pellezzano e dal Comune di Padula, che nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con CSV – Sodalis; un’opera di denuncia sociale che affronta tematiche cruciali per le odierne generazioni, in primo piano la lotta per la giustizia ambientale.

Il progetto

Il progetto, prodotto dalla Vitruvio Entertainment e co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Pellezzano e Padula, e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui disastri ambientali che affliggono il nostro mondo e la nostra terra.

Marianna, tra arte e denuncia

Il cortometraggio, diretto dal pluripremiato Luigi Di Domenico, è stato girato tra Salerno, Pellezzano e Baronissi e racconta con crudezza la realtà di famiglie e operai costretti a lottare contro istituzioni inadempienti, mettendo in luce l’arrembante eco-ansia delle nuove generazioni e l’importanza della partecipazione civica.

Come sottolineato dai protagonisti, Marianna si distingue per il suo stile narrativo, che richiama grandi maestri della scrittura e si sviluppa in un’ambientazione dal sapore orwelliano.

Ilaria Buonaiuto, al suo primo ruolo da protagonista, ha descritto l’esperienza come un “viaggio emozionante ed impegnativo”, arricchito dalla necessità di affrontare temi complessi.

“Interpretare il mio primo ruolo da protagonista in “Marianna” è stato un viaggio emozionante ed impegnativo. Affrontare temi complessi come l’aborto “forzato” e la lotta per la giustizia ambientale mi ha spinto a scavare in profondità, arricchendo la mia esperienza come attrice”, scrive con emozione l’attrice.

“L’Associazione Salute e Vita si batte da sempre per la tutela della salute e dell’ambiente,” ha invece dichiarato il Presidente Lorenzo Forte. “Questo cortometraggio è solo l’ultimo capitolo della nostra lunga battaglia per la giustizia ambientale e sociale. Non smetteremo di lottare finché non fermeremo il disastro ambientale che si perpetua nella Valle dell’Irno“.

Il cortometraggio intende accendere un dibattito pubblico sui temi trattati, come ha sottolineato lo sceneggiatore e produttore Davide Bottiglieri:

“Marianna è un lavoro complesso. È narrativa al servizio della denuncia, con riferimenti a grandi maestri della scrittura, all’interno di un’ambientazione dal sapore orwelliano. Mi ritengo fortunato perché ho potuto lavorare con dei professionisti di altissimo livello, in tutti i reparti. Faremo di tutto per portare questo lavoro molto lontano”.

Il regista Luigi Di Domenico ha concluso citando una scena iconica del film Fight Club del 1999, sottolineando come la crisi climatica rappresenti la “grande guerra” della nostra generazione. “Spero che questo film possa stimolare dibattiti e ispirare un maggiore impegno da parte di tutti noi.”

Il cortometraggio “Marianna” rappresenta un importante contributo alla causa ambientale e sociale, invitando lo spettatore a riflettere e a partecipare attivamente nella lotta contro le ingiustizie.