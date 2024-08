San Marzano sul Sarno. Degrado PIP Taurana: tre comuni assenti (Video)

San Marzano sul Sarno. Degrado PIP Taurana: tre comuni assenti

Via delle Industrie, al confine tra i comuni di Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e San Marzano sul Sarno, rappresenta oggi un esempio evidente di degrado e abbandono. In questa zona di confine, negli anni 2000 è stata realizzata l’area industriale PIP di Agroinvest, destinata a essere un fulcro di sviluppo economico per l’intero Agro Nocerino-Sarnese. Tuttavia, una volta completata la realizzazione del sito industriale, le aree di pertinenza sono state trasferite ai vari comuni, che da allora non hanno mai convocato una conferenza di servizi per discutere e definire la manutenzione, la pulizia e la sicurezza della zona.

Mancanza di cooperazione tra i comuni

La mancata cooperazione ha ridotto, nel tempo, l’area in uno stato di abbandono preoccupante, evidente in particolar modo nella grande rotatoria che collega la zona industriale alla strada provinciale 185. Nonostante la sua importanza come snodo di traffico, la rotatoria è da tempo senza manutenzione, un po’ simbolo dello scarso interesse da parte delle tre amministrazioni locali.

Illuminazione pubblica mal funzionate a San Marzano sul Sarno

La situazione è ulteriormente aggravata dal malfunzionamento dell’illuminazione pubblica su Via delle Industrie, nel tratto di San Marzano sul Sarno. Questo problema rende la zona particolarmente pericolosa durante le ore serali, mettendo a rischio la sicurezza di chi transita per quell’area. Nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini al comune di San Marzano, la situazione rimane irrisolta, lasciando i residenti e i lavoratori dell’area industriale a convivere con il rischio e l’incertezza.

Azione coordinata

Serve un’azione coordinata e decisa da parte dei tre comuni coinvolti per risolvere questa annosa situazione. Resta da capire chi si assumerà la responsabilità di intervenire per garantire sicurezza e decoro a una zona che dovrebbe essere un vanto ed esempio di sviluppo e non di degrado.

Il servizio è di Tiziana Zurro