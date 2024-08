Il consigliere comunale Ambrunzo rilancia la proposta di allargare la strada tra via Abate Cuomo e via Terze

Scafati. Strada da allargare a San Pietro, la proposta di Ambrunzo

Mobilità nella frazione di San Pietro a Scafati, il consigliere comunale Michelangelo Ambrunzo rilancia la proposta di allargare la strada tra via Abate Cuomo e via Terze. L’arteria negli ultimi anni è diventata, di pari passo con la crescita residenziale del quartiere, piena di veicoli, costretti ad attraversare una strada rimasta stretta. Questo porta a far registrare disagi e incidenti.

Una istanza datata

Ambrunzo nel 2021 è stato portavoce di una mozione ad hoc per allargare le corsie anche nel ricordo del compianto consigliere comunale Alfonso Carotenuto. La proposta dopo esser stata approvata all’unanimità non ha mai visto l’attivazione della relativa procedura del caso. Nelle ultime ore il gruppo consiliare “Scarlato Sindaco” formato da Ambrunzo, Pasquale Vitiello e Corrado Scarlato, ha prodotto una interrogazione volta a comprendere lo stato di immobilismo che attanaglia la proposta approvata durante lo scorso mandato sindacale targato Cristoforo Salvati.

Una strada trafficata

La strada in questione è molto utilizzata dai residenti dell’area e non solo, visto la possibilità di svincolo dalla periferia verso Bagni, il centro storico e viceversa. La comodità trova però di fronte difficoltà infrastrutturali, con una larghezza delle corsie molto risicata al punto da permettere a malapena il passaggio di due veicoli in sensi di marcia opposti, difficoltà acuite dalla mancanza di un marciapiede che rende molto complicato il passaggio pedonale. «La proposta prevede un allargamento della strada previo confronto con i privati del luogo, che ai tempi si erano anche resi disponibili. Del resto allargare per un paio di metri la strada per circa cinquanta metri potrà non solo dare vantaggi in termini di mobilità», ha concluso Ambrunzo.

Alfonso Romano