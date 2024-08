Temperature record: anche in Campania aumentano le “Notti Tropicali”

Recentemente, il pianeta Terra ha registrato uno dei giorni più caldi della sua storia. Secondo Copernicus, il programma europeo di monitoraggio satellitare, il 22 luglio la temperatura media globale ha toccato i 17,16°C, superando il record di 17,09°C registrato appena un giorno prima. Questo trend ha suscitato grande preoccupazione tra gli esperti, che temono un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi mesi e anni.

Le “notti tropicali” che non fanno dormire

In Italia, l’impatto del riscaldamento globale si manifesta chiaramente con l’aumento delle “notti tropicali” — notti in cui la temperatura non scende sotto i 20°C. Come riportato da Openpolis, il comune capoluogo più colpito è Messina, con 122 notti tropicali nel 2022. Seguono Reggio Calabria, Agrigento e Palermo. Nel complesso, 52 capoluoghi superano la media nazionale.

Al sud clima vulnerabile

Il sud Italia è particolarmente vulnerabile, con temperature estreme e siccità frequente specie in Campania. Tuttavia, l’aumento delle notti tropicali interessa anche altre aree, come la Pianura Padana e le città densamente urbanizzate. Questo fenomeno, alimentato dalle emissioni di gas serra e dal cambiamento climatico, richiede un monitoraggio costante e interventi urgenti per mitigare i suoi effetti.

Il fenomeno nel suo complesso

L’aumento delle notti tropicali, un fenomeno in continua crescita, non riguarda solo l’estate. Anche durante le stagioni di transizione, come la primavera e l’autunno, si registrano temperature notturne anomale. Questo comporta un impatto significativo sulla salute pubblica, specialmente per le persone anziane e vulnerabili, e richiede un adattamento delle infrastrutture urbane per migliorare la qualità della vita nelle città italiane. Oltre ai rischi per la salute, l’aumento delle temperature notturne incide sull’agricoltura, riducendo la resa dei raccolti e aumentando la necessità di irrigazione, aggravando così il problema della scarsità d’acqua in molte regioni.

Natalia Pepe