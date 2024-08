Una Smart Fortwo con a bordo una famiglia di quattro persone si è ribaltata per cause ancora da accertare

Ancora un tragico incidente sulle strade della Campania: muore bimba di 8 anni

Un tragico incidente ha segnato la giornata di oggi a Giugliano, dove una bambina di soli 8 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto all’alba in via Domitiana, all’altezza del civico 99, quando una Smart Fortwo con a bordo una famiglia di quattro persone si è ribaltata per cause ancora da accertare. La piccola è rimasta schiacciata nelle lamiere dell’auto, non sopravvivendo all’impatto.

Sorella ferita grave

La sorella di 16 anni è stata gravemente ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, mentre la madre è attualmente in osservazione. Il padre, che era alla guida, ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stato sottoposto ad alcol e drug test per verificare la sua idoneità alla guida al momento dell’incidente. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti.