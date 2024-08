Angri. Via Satriano: disagi senza fine, ora un comitato cittadino. I residenti chiedono soluzioni urgenti

Dura vita per gli abitanti di via Satriano, nota strada locale che collega Angri a Sant’Antonio Abate e viceversa, da anni al centro di una battaglia per la sicurezza e la vivibilità. Il problema principale è il traffico incessante di camion e di tir provenienti dalle industrie conserviere locali, diretti all’autostrada o alla Statale 268. Il passaggio continuo di mezzi pesanti ha provocato nel tempo significativi danni: cornici di balconi crollati, manto stradale devastato, tombini divelti, un costante rumore di clacson, la difficoltà a transitare a piedi e soprattutto diversi incidenti stradali. I residenti lamentano tra le altre cose l’assenza di marciapiedi, che rende pericoloso camminare lungo la strada e non va meglio alle auto.

Due incidenti sul posto

Venerdì si sono registrati ben due incidenti sul luogo. Al mattino, mentre una donna abatese transitava da Sant’Antonio Abate diretta ad Angri, giunta all’altezza del Parco Amore, a un mezzo pesante carico di pomodori, che viaggiava parallelo al suo percorso, è scoppiata una ruota, che ha colpito in pieno la portiera dell’auto su cui viaggiava la conducente dal lato opposto. I residenti in zona riferiscono di avere avvertito un rumore simile a una bomba. Subito soccorsa la donna è stata trasportata in ospedale a Nocera Inferiore dove le hanno dato sette giorni di prognosi. Resta lo choc per un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più devastanti sulla vita di questa persona. In serata, invece, il traffico congestionato dai tir ha visto due auto scontrarsi.

Le richieste dei cittadini e i solleciti

I cittadini chiedono a gran voce maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, l’istituzione del senso unico di marcia e la realizzazione di marciapiedi. Ma i danni provocati dal passaggio dei mezzi pesanti non finiscono qui. Le amministrazioni comunali di Angri e Sant’Antonio Abate, guidate da Cosimo Ferraioli e Ilaria Abagnale, sono state più volte sollecitate a trovare una soluzione definitiva al problema, ma finora i risultati sono stati scarsi. L’augurio è che tornino a dialogare per risolvere l’increscioso problema.

Un comitato cittadino

Al riguardo è nato anche un Comitato di cittadini presieduto dall’ex comandante della caserma dei carabinieri di Angri, il maresciallo Egidio Valcaccia, oggi in pensione. Anche lui, con foto e documenti, sollecita un intervento urgente in zona per migliorare la sicurezza stradale e garantire l’incolumità di chi ci abita.

Assenza di un piano di mobilità

La questione di via Satriano è un esempio lampante di come lo sviluppo urbanistico, se non accompagnato da un adeguato piano di mobilità, possa generare seri problemi alla qualità della vita dei cittadini.

Anna Villani