Catanzaro-Juve Stabia 0-0: ottimo punto in trasferta per le vespe

ti ed Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro si è disputata la seconda gara del campionato di Serie BKT tra il Catanzaro e la Juve Stabia terminata con il risultato di 0-0.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0: la cronaca

Il match inizia con il Catanzaro che ci prova in un paio di tentativi ma salva prontamente Varnier sulla trequarti senza consentire occasioni agli avversari. Al minuto 10′ primo tentativo di marca gialloblè sugli sviluppi di un corner, scambio corto Leone – Piscopo con il primo che crossa sul secondo palo e di testa Varnier svetta con palla fuori di poco grazie al tocco di un difensore di casa. Tentativo spettacolare di Piscopo al minuto 23 con uno stop sulla trequarti difensiva e tiro di 60 metri che trova pronto Pigliaceli. Al 26′ traversa Catanzaro su angolo di Pontisso, colpo di testa di Petriccione e traversa. Al 28′ ci prova Bellich con un bel cross sul quale prima Candellone e poi Andreoni non trovano l’impatto vincente. Minuto 42 e bellissima trama stabiese con Buglio che verticalizza per Leone, di prima al limite per Candellone che stoppa e tira con palla che si alza sulla traversa.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0: secondo tempo

Il secondo tempo è aperto da una sgroppata di Mussolini che prende d’infilata Situm e sul suo cross deviato dall’interno dell’area di rigore interniene Pigliaceli con sfera che termine fuori area. Le vespe insistono e continuano ad attaccare e Candellone trova il goal su azione ben manovrata delle vespe, Leone cerca la verticalizzazione per Mussolini che entra in area dalla sinistra mette al centro e sul rinvio di Antonini irrompe Candellone trovando il vantaggio. Il var dopo circa un minuto annulla per fuorigioco di Piscopo.

Dopo 18 minuti arriva un’altra traversa per il Catanzaro con Pittarello che si libera Bellich e colpisce la parte alta della trasversa della porta difesa da Thiam. Dopo 5 minuti contropiede di Cassamdro che serve Pompetti al limite, tiro nell’angolino e gran parata di Thiam in angolo. Alla mezz’ora Iemmello impensierisce Thiam con palla respinta in angolo da Varnier. Al 48′ occasionissima Catanzaro con grande salvaggio di Thiam su colpo di testa di Iemmello. Passano due minuti ed Artistico prova la conclusione ma Pigliacelli blocca. Al 96’ il direttore di gara fischia la fine.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0: il tabellino

Catanzaro (3-5-2): Pigliaceli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm (20′ st Cassandro), Pontisso (20′ st Pompetti), Petriccione, Pagano (37′ st Seck), Ceresoli (37′ st Scognamillo); Biasci (14′ st Pittarello), Iemmello. A disp.: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Scognamillo, Seck, Krajnc, Volpe. All. Fabio Caserta.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier (29′ st Ruggero), Bellich; Andreoni (29’st Rocchetti), Buglio, Leone, Floriani Mussolini (39′ st. Baldi); Mosti (41′ st Meli), Piscopo; Candellone (41′ st. Artistico). A disp.: Matosevich, Di Marco, Adorante, Baldi, Meli, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Artistico, Piovanello. All. Guido Pagliuca.

Note: Spettatori 11.788 di cui paganti 6.183 (256 settore ospiti) e abbonati 5.606. Ammoniti: Candellone, Andreoni, Situm, Pontisso. Corner: 9-4. Recuperi: 0′ – 6′