Controllo dei rifiuti: a Nocera Inferiore la tutela dell’ambiente

Proseguono a Nocera le operazioni di controllo e monitoraggio dei rifiuti, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e prevenire comportamenti illeciti e abusi. Le squadre composte da agenti di Polizia Municipale, dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia dell’Ente, insieme agli ispettori ambientali e all’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede, sono attive su tutto il territorio comunale.

Le dichiarazioni dell’assessore Mercede

«La priorità è quella di controllare comportamenti non corretti come l’abbandono di rifiuti, le errate esposizioni e le micro discariche che frequentemente si creano. La nostra presenza in strada ha anche l’obiettivo di informare la cittadinanza, con una costante attività di sensibilizzazione», ha spiegato l’assessore Mercede.

La scorsa settimana, in particolare, sono stati effettuati diversi sopralluoghi in varie aree della città. Martedì 20 agosto, la squadra ha perlustrato via Dei Filangieri, nel quartiere Piedimonte, rilevando la presenza di mini discariche di rifiuti ingombranti. Il giorno successivo, mercoledì 21 agosto, il gruppo di monitoraggio ha effettuato controlli in via Fiano, via Cicalesi e via Durano, riscontrando la presenza di sacchi neri e buste con rifiuti non differenziati. Gli ispettori e gli agenti hanno prelevato dai sacchi neri elementi identificativi dei trasgressori, per procedere con le sanzioni previste.

Carmen Granato, presidente della Commissione Consiliare ambiente ed ecologia, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia per raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, come da programma di mandato. «Oggi siamo in una nuova fase, in cui non basta più solo differenziare: occorre anche ridurre la produzione dei rifiuti, responsabilizzando i cittadini anche in questa direzione», ha aggiunto.

Il sindaco De Maio

Il Sindaco, Paolo De Maio, ha concluso evidenziando che i dati incoraggianti di luglio devono motivare l’amministrazione e i cittadini a proseguire con determinazione. «Il senso civico e la collaborazione dei cittadini sono fondamentali per ottenere risultati concreti in tema di tutela ambientale», ha dichiarato.