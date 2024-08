Nocera Inferiore: al via il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

La Regione Campania ha confermato il finanziamento per l’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) nel Comune di Nocera Inferiore.

P.E.B.A., per una città più inclusiva

Il P.E.B.A. è uno strumento essenziale per rendere accessibili gli edifici pubblici e gli spazi urbani, tramite l’individuazione di percorsi accessibili, l’installazione di semafori acustici per non vedenti e la rimozione di segnaletica che ostacola la circolazione delle persone con disabilità. «La legislazione prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, e questo progetto segna un passo avanti significativo per la nostra città», ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna.

Luciano Passero, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, ha aggiunto: «Il nostro progetto è stato giudicato ammissibile nell’ambito della Linea di Intervento I, che promuove la rimozione delle barriere architettoniche attraverso fondi ministeriali».

Le dichiarazioni del sindaco De Maio

Il Sindaco Paolo De Maio ha concluso: «Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo verso una città più vivibile, in linea con i nostri progetti per migliorare la mobilità e la viabilità, come il nuovo ponte di via Catello Ferreri, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche».