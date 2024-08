Paralimpiadi, ben 13 gli atleti campani

La Campania si conferma una delle regioni più attive nello sport paralimpico italiano. Con ben 13 atleti, di cui 8 donne, in gara a Parigi 2024, la nostra regione si piazza al secondo posto a livello nazionale, ex aequo con Veneto e Lazio, superata solo dalla Lombardia. Un risultato che sottolinea l’impegno e il talento degli sportivi campani, capaci di eccellere in diverse discipline.

Gli atleti saranno Vincenzo Boni, Angela Procida ed Emmanuele Marigliano che gareggeranno nel nuoto, mentre Rosanna Pasquino nella scherma in carrozzina. Nel canottaggio ipovedenti toccherà a Carolina Foresti, nel canottaggio a Tommaso Schettino mentre nel canottaggio timoniere ad Enrico D’Aniello. Sfida alla medaglia per Emanuela Romano e Andrea Maria Quarto nella pesistica e per Alessandra Moggio per la sitting volley. Judo per Matilde Lauria e getto del peso per Assunta Legnante. Infine nella corsa a rappresentare la Campania ci sarà Valentina Petrillo.