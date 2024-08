Tragedia in Campania. Carabiniere muore travolto dal suo trattore

Una notizia sconvolgente ha colpito la comunità di Cassano Irpino. Un appuntato scelto dei carabinieri, di soli 41 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel piazzale della sua masseria. L’uomo, alla guida di un trattore, è stato fatalmente schiacciato dal mezzo, per cause ancora da chiarire. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto i familiari, i colleghi dell’Arma e l’intera comunità locale, che lo ricordano come un uomo perbene e dedito al suo lavoro. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell’incidente.