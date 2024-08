50 comuni del salernitano senza accesso alla Rete Ferroviaria, la situazione

Un terzo dei comuni della provincia di Salerno non ha accessibilità alla rete ferroviaria, evidenziando un divario significativo nella mobilità sostenibile. Questo è quanto emerge da un dossier di OpenPolis, basato sui dati dell’Istat, che mette in luce le difficoltà di 50 centri salernitani, costretti a far fronte a una carenza di infrastrutture ferroviarie. La mancanza di accesso ai treni non solo penalizza la mobilità, ma influisce anche negativamente sull’economia locale, limitando le opportunità di interscambio commerciale.

I dati della provincia

Secondo l’analisi del Quotidiano La Città, l’accessibilità ferroviaria è un problema che riguarda 92.253 residenti, distribuiti in comuni di diverse dimensioni, dal più grande, Teggiano (7.186 abitanti), al più piccolo, Valle dell’Angelo (202 abitanti). La situazione è particolarmente grave nei comuni dell’entroterra cilentano, del Vallo di Diano, della Costiera Amalfitana e delle zone collinari della Piana del Sele. Oltre a questi, altri 41 comuni, pur avendo una linea ferroviaria, si trovano a oltre venti chilometri dalla stazione più vicina, rendendo difficile l’accesso ai treni. Tra questi, Campagna (16.562 abitanti) è il centro più grande. Anche in alcune aree dell’Agro, come Scafati, la rete ferroviaria è prossima ma non accessibile, complicando ulteriormente il quadro.

Il fattore mobilità e sviluppo economico

OpenPolis sottolinea come la mobilità sia fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, evidenziando che un migliore accesso ai trasporti pubblici riduce l’impatto ambientale e favorisce lo sviluppo economico. La presenza di stazioni ferroviarie facilita non solo la mobilità, ma anche gli scambi commerciali, creando opportunità di crescita per le comunità locali. Il dossier evidenzia un divario territoriale significativo: mentre il Nord Italia, con città come Torino, Milano e Bologna, beneficia di una rete ferroviaria ben sviluppata, al Centro e al Sud del Paese la continuità territoriale è più frammentata, rendendo difficile creare collegamenti ad alta accessibilità.

Un appello alle Istituzioni

Per risolvere queste criticità, OpenPolis invita le istituzioni a investire nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Due le priorità: migliorare i collegamenti stradali con le stazioni esistenti e costruire nuove infrastrutture nelle aree meno servite. Solo attraverso un intervento deciso sarà possibile garantire a tutti i comuni della provincia di Salerno una mobilità equa e sostenibile, contribuendo al contempo allo sviluppo economico del territorio.