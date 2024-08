Donna accoltellata dopo una lite in strada per motivi di viabilità

Un’accesa discussione per un banale incidente stradale è sfociata in una violenta aggressione a Napoli. Una donna di 33 anni è stata accoltellata ripetutamente da un’extracomunitaria in via Galileo Ferraris. La vittima, soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare, ha riportato ferite da arma da taglio alla coscia, all’avambraccio e alla spalla. Le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti sul posto, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare la responsabile.