La Valle dell’Irno in lutto per la scomparsa di “Don Ciccio” Galdieri

La città di Baronissi e l’intera Valle dell’Irno sono in lutto per la scomparsa di Francesco Galdieri, meglio conosciuto come “Don Ciccio”, figura di spicco nel panorama imprenditoriale locale. Fondatore e leader di “Galdieri Group”, Don Ciccio ha guidato l’azienda verso un successo straordinario, rendendola un punto di riferimento nei settori petrolifero e automobilistico e ampliando la sua influenza ben oltre i confini della comunità. Oggi lascia un grande senso di vuoto in quanti lo hanno conosciuto e amato.

Le parole di cordoglio della sindaca di Baronissi, Anna Petta

“Oggi è un giorno di profondo dolore per la Valle dell’Irno, che piange la scomparsa di Don Ciccio Galdieri, figura di spicco nel panorama imprenditoriale. Fondatore e guida di “Galdieri Group”, ha saputo trasformare l’azienda in un punto di riferimento nei settori petrolifero e automobilistico, estendendo la sua influenza ben oltre i confini della nostra comunità”.



“La sua determinazione”, continua la sindaca, “unita a doti umane e professionali straordinarie, ha lasciato un segno indelebile”.



Tutti noi di Agro24 ci associamo alle parole della sindaca Anna Petta ed esprimiamo sincero cordoglio alla famiglia Galdieri, condividendo con loro il dolore per questa grande perdita.