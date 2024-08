Salernitana-Sampdoria: questa sera big match all’Arechi

L’Arechi si prepara a un nuovo spettacolo di calcio. Stasera, alle 20:30, va in scena il match tra Salernitana e Sampdoria, un confronto diretto che promette scintille. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria per dare una svolta al loro inizio di campionato.

Le formazioni

Mister Martusciello conferma la sua fiducia in Sepe tra i pali e in una difesa a quattro con Daniliuc, Bronn, Velthuis e Njoh. A centrocampo, Tello e Amatucci sembrano intoccabili, mentre Tongya potrebbe agguantare l’ultima maglia da titolare a disposizione. In attacco, Simy farà da riferimento, affiancato da Braaf e Verde, che si giocano una maglia da titolare dopo le buone prestazioni delle prime giornate. In panchina, Legowski, Sambia e Coulibaly sono ai margini del progetto tecnico.

Dall’altra parte, Pirlo schiera Vismara tra i pali e una difesa a tre con Bereszynski, Ferrari e Veroli. A centrocampo, Depaoli, Yepes, Bellemo e Ioannou dovrebbero comporre il quartetto. In attacco, la coppia d’attacco sarà composta dagli ex granata Coda e Tutino, con Akinsanmiro a supportarli.

Le assenze e le novità

Entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni elementi importanti. In casa Salernitana, mancheranno Maggiore, Reine-Adelaide, Ghiglione e Dalmonte per infortunio. Novità in casa Sampdoria, dove mancherà Ghidotti tra i pali.