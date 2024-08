Linea Nocera – Cava: minuetto diesel per studenti e pendolari. Soluzione o “pezza”?

In attesa dei lavori di ripristino della linea storica, il Minuetto Diesel offrirà un'alternativa ai servizi sostitutivi per la tratta Nocera - Cava, molto utilizzata da giovani studenti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ormai alle porte, Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore si preparano ad accogliere una soluzione temporanea per agevolare gli spostamenti degli studenti e dei pendolari: il Minuetto Diesel 012. Questo treno navetta sarà attivato per collegare le due città, offrendo un’alternativa più efficiente rispetto ai servizi su sostitutivi attualmente in uso, spesso soggetti a ritardi a causa del traffico intenso.

Il Minuetto Diesel riuscirà a risolvere, almeno in parte, la situazione?

L’introduzione del Minuetto Diesel si rende necessaria a seguito dell’interruzione del traffico ferroviario sulla tratta storica Nocera Inferiore-Cava de’ Tirreni-Salerno, bloccata dallo scorso 20 gennaio a causa di una frana nei pressi di Vietri sul Mare. I lavori di messa in sicurezza della zona sono in corso, ma fino al completamento, previsto entro cento giorni dall’inizio delle opere il 25 luglio, il servizio su rotaia rimane sospeso.

In vista del nuovo anno scolastico, sono già state effettuate le prime prove tecniche per la navetta, che dovrebbe entrare in funzione a breve, garantendo un collegamento più stabile e puntuale per chi ogni giorno deve spostarsi tra le due città. Ma questa soluzione riuscirà a risolvere il problema di studenti e pendolari?