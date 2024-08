Scafati. Concorsi e assunzioni in Acse. Bufera sugli affidamenti

Scafati. Contratti a tempo determinato e indeterminato, è nuova polemica intorno all’Acse. La gestione della forza lavoro nella società partecipata addetta alla raccolta e allo spazzamento dei rifiuti continua a essere terreno di forte scontro politico soprattutto per le minoranze. A infiammare nuovamente il dibattito il coordinatore locale di Fratelli D’Italia Mario Santocchio, che è tornato a insinuare cattive pratiche da parte del consiglio d’amministrazione presieduto da Ciro Cirillo.

Santocchio pressa, Cirillo replica

«Non si capisce con quale procedura sia stata ritenuta vantaggiosa l’offerta di una società interinale di Frosinone, la Tm Consulting, di espletare ogni procedura per un concorso pubblico per la ricerca e selezione di personale. Da questa graduatoria saranno assunte le nuove risorse. La Tm riceverà fino a ben 50mila euro per questo incarico», ha spiegato Santocchio. «Non vogliamo che anche questa volta il concorso sia riservato agli unti della politica ».

La replica di Cirillo

Parole che sono state oggetto di pronta replica da parte di Cirillo: «La società non dava il via libera per assunzioni a tempo indeterminato, ma come chiaramente scritto e riportato nello stralcio, il CDA deliberava di affidare a una società specializzata la ricerca e selezione del personale a mezzo di concorso pubblico, allo stesso tempo di svolgere tutte le fasi necessarie per procedere alle assunzioni. Si precisa che a oggi nessun bando è stato fatto e il concorso uscirà quando tutti gli atti saranno pronti, pubblicizzando lo stesso nei termini di legge».

L’interrogazione

I consiglieri comunali Michele Grimaldi e Francesco Velardo hanno inoltrato nelle ultime ore un’interrogazione scritta al sindaco di Scafati Pasquale Aliberti per chiarire alcuni aspetti legati all’attività di Acse. A far partire la richiesta ci sarebbe una presenza fuori dai limiti di legge di contratti a tempo determinato, che sforerebbero i limiti imposti dalla legge. Ma non solo, visto che i consiglieri comunali denuncerebbero anche una situazione poco chiara legata alle società interinali che hanno prestati servizi per l’azienda partecipata. Il focus è sulle società Tempi Modermi e “Tm Consulting, la prima oggetto di collaborazione con Acse a marzo e la seconda lo scorso 6 agosto. «Caso del destino », dichiara con un pizzico di ironia Grimaldi: «Le società non hanno solo un logo pressoché identico, ma pare anche lo stesso rappresentante legale, il che, da un punto di vista del principio di rotazione sancito dal Codice degli appalti, è un po’ meno simpatico».

Alfonso Romano