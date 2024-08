Scafati. Stadio Comunale “Vitiello” agibile per almeno 2000 spettatori

Il primo cittadino di Scafati, Pasquale Aliberti, tramite una nota sul proprio profilo Facebook, ha annunciato che lo stadio Comunale “Giovanni Vitiello” sarà agibile per almeno 2000 spettatori. L’autorizzazione è stata ottenuta grazie ad un grande lavoro ed ora già dal match di Coppa Italia contro la Puteolana, nello stadio scafatese potranno esserci 2000 tifosi. Insomma l’arma in più che serviva alla Scafatese costruita da patron Romano che ora potrà contare anche sui propri tifosi.

Il comunicato del Sindaco

STADIO COMUNALE “G. VITIELLO”: AGIBILE PER ALMENO 2000 SPETTATORI. LA VITTORIA DI UNA GRANDE SQUADRA

Incontro questa mattina, come annunciato in precedenza, con la Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio dell Autorizzazione all’esercizio/Agibilità del Campo “A” dello stadio comunale “G.Vitiello”, alla presenza del Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, dell’ ing. Michele Russomando, Ispettore Antincendio VV.FF. Di Salerno; della dott.ssa Carla Novi, Responsabile Medico ASL Salerno; Lgt C.S. Pasquale Alò, Comandante della Polizia Municipale; dell’ Arch. Maurizio Albano, Responsabile Settore V-LL. PP. E Manutenzione; dell’ Arch. Gino Di Donna, Responsabile Settore IV – Pianificazione del Territorio pe gli aspetti strutturali; dell’ ing. Ferdinando Matrone, Esperto elettrotecnico e sostituto dell’ing. De Felices; dell’ ing. Pasquale Acanfora in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Scafati.

Al momento si autorizza la presenza di spettatori per una capienza di 2000 posti per la prima partita di Coppa Italia contro la Puteolana prima dell’inizio del campionato che vedrà impegnata la Scafatese Calcio contro l’Acireale.

Si richiede per quella occasione (1 settembre) piccole prescrizioni da ottemperare: una maggiore segnaletica nella parte della zona degli ospiti, per i diversamente abili e per le vie di uscite, qualche contenitore per la raccolta dei rifiuti, l’installazione di un lavabo all’interno dello spogliatoio della squadra locale.

Lo avevamo promesso: è un impegno che come amministrazione abbiamo preso con la Città, con i tifosi, con le società sportive e con chi ha investito per il campionato in serie D.

È stato un grande lavoro di squadra: dopo 10 anni lo Stadio ritorna un importante momento di aggregazione, sport e attrazione.

E non finisce qui perché nella prossima programmazione per la rigenerazione urbana è nostra intenzione migliorarlo ulteriormente. Sarà uno degli stadi più belli della Campania!!