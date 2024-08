Addio a Pinarella Esposito, “Na Uagliona” del web napoletano morta a 63 anni

È scomparsa a 63 anni Pinarella Esposito, una delle prime “star” del web napoletano, conosciuta per la sua simpatia e ironia. Pinarella si definiva “na uagliona”, un’espressione che l’aveva resa celebre e che ora risuona nei tanti messaggi di addio lasciati dai suoi follower e amici sui social. Popolare per i suoi video, aveva recentemente conquistato anche le piattaforme più moderne come TikTok, dove aveva ottenuto un grande successo.

Oggi i funerali

I funerali si terranno oggi 29 agosto, alle ore 15.30, nella parrocchia di Sant’Anna ad Afragola. Sui social, molti hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa, il popolo online la ricorda con affetto per il suo modo unico di ironizzare, come nel famoso video in cui si definì “54 anni, na uagliona”. Nonostante i suoi contenuti fossero diventati meno frequenti negli ultimi tempi, la notizia della sua morte ha colto di sorpresa molti, lasciando un vuoto in chi la seguiva e la ammirava.

Natalia Pepe