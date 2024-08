Beach Volley “Tutto in una Notte”: una nuova realtà a Scafati

Gli eventi organizzati da N&D all'interno del neonato centro BTV in via Passanti sono un successo lieto per la città. Lunedì 2 settembre al via la terza edizione

Nasce un movimento amatoriale legato al Beach Volley a Scafati, grazie al nuovo centro sportivo BTV e le attività di “N&D Calcio e Passione”. La associazione specializzata nell’organizzazione e gestione di eventi sportivi giovanili e amatoriali è stata promotrice nelle ultime settimane di due tornei dedicati al beach volley all’interno dei due campi dedicati inaugurati da pochi mesi in via Passanti 271. Lunedì 2 Settembre ci sarà invece la terza edizione del format amatoriale.

“Tutto in Una Notte”

“Tutto In Una Notte” è la formula presentata da “N&D Calcio e Passione” e dal suo presidente Stefano Nicosia con la quale sono stati aggregati oltre un centinaio di appassionati del beach volley nelle due edizioni organizzate il 22 luglio e il 5 Agosto. Divise in categorie misto e maschile (rispettivamente “Eurocup” e “Supercup”), le squadre hanno animato il centro BTV per due serate dal grande divertimento e sportività, con momenti anche di rinfresco e convivialità. Un’organizzazione importante che ha trovato la partecipazione anche di tante realtà del territorio, sponsor di un evento che segna l’inizio per una possibile nuova tradizione sportiva cittadina. Ed è attesa per il terzo appuntamento del torneo, in programma il prossimo 2 settembre

Uno scenario di livello

Ad ospitare i tanti amatori il BTV Beach Volley, che ha aperto i battenti all’inizio di luglio e si presenta alla città di Scafati come una nuova realtà sportiva di grande serietà e professionalità. I due campi a disposizione, con un’area ristoro oltre i servizi del caso, regalano la possibilità di godere di un ottimo ambiente dove poter praticare lo sport in sicurezza e divertimento. Dall’attenzione alla sabbia e a tutte le componenti di gioco, fino alla grande disponibilità, il BTV si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per il beach volley sul territorio.