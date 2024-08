La Nocerina si prepara alla prima: arriva il Costa d’Amalfi per la Coppa Italia

La Nocerina domenica ospiterà il Costa d’Amalfi per il turno di Coppa Italia Serie D; il tecnico Novelli è a lavoro con la squadra per farsi trovare pronto al primo appunto ufficiale davanti al proprio pubblico. Il calciomercato rossonero pare non essere ancora finito, ma al momento tutto l’ambiente molosso è concentrato sulla prima gara ufficiale.

Al San Francesco arriverà la neopromossa Costa d’Amalfi che nel turno preliminare ha sconfitto l’Angri allo Stadio Novi per 1-0, grazie ad una rete di Mauri nella seconda frazione di gioco. La compagine allenata da mister Proto nella prima uscita è apparsa una squadra molto organizzata, capace di far male in zona offensiva grazie a Maione e Mauri, ma anche molto compatta in fase difensiva.