Nocera Inferiore, nuovo anno scolastico: le novità per la prima campanella

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ormai imminente, l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore è al lavoro per garantire un rientro sereno e ben organizzato per studenti e famiglie. I primi a tornare tra i banchi saranno gli studenti del II e III Istituto Comprensivo, che apriranno le attività didattiche il 10 settembre, seguiti l’11 settembre dal V Comprensivo.

Le parole di Federica Fortino, assessore all’istruzione

“L’Ente ha provveduto a pubblicare la gara per l’affidamento del servizio di refezione, per un importo di circa 800 mila euro. Dopo il primo anno di servizio sperimentale, si istituzionalizza il trasporto scolastico, con l’introduzione di un sesto scuolabus, che coprirà tutto il territorio cittadino e ogni istituto scolastico comprensivo. Il servizio di trasporto è pari ad un importo di circa 200 mila. Entrambi i servizi saranno attivi alla fine del mese di settembre, con la conclusione dell’orario provvisorio e l’avvio del definitivo” ha dichiarato l’assessore all’istruzione, Federica Fortino.

Le famiglie hanno tempo fino al 7 settembre per presentare domanda per i buoni libro, assicurando così che gli studenti ricevano i testi scolastici in tempo utile. Per quanto riguarda gli istituti superiori, il Liceo “G. B. Vico” inizierà le lezioni il 9 settembre, mentre il Liceo “Sensale” seguirà il 12 settembre.

Nel frattempo, la provincia di Salerno sta eseguendo lavori di manutenzione presso gli istituti superiori, tra cui l’impermeabilizzazione del tetto della sede di via de Curtis e la messa in sicurezza di pareti all’Istituto “Domenico Rea”. Anche i bagni e le aree verdi delle strutture scolastiche sono oggetto di interventi di manutenzione. “Grazie alla provincia di Salerno, sono in corso lavori di manutenzione ordinaria e non presso gli Istituti di Istruzione Superiore, che riguardano, ad esempio, l’impermeabilizzazione del tetto della sede di via de Curtis, la messa in sicurezza di pareti all’Istituto ‘Domenico Rea’, oltre che la manutenzione dei bagni e del verde nelle strutture scolastiche” ha spiegato la consigliera provinciale Annarita Ferrara.

Prima infanzia

Per la prima infanzia, l’Asilo Nido Comunale “San Francesco” riaprirà il 2 settembre. Nel mese di marzo sono stati consegnati i locali dell’Istituto di via Urbulana per l’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione della struttura, progetto finanziato con fondi PNRR. Sono anche disponibili risorse per la costruzione di un secondo asilo nido in via Falcone e un progetto è stato candidato per la realizzazione di una terza struttura in via Fiano, presso il plesso Sant’Anna del V Istituto Comprensivo, attualmente inagibile. “Ancora, sono disponibili le risorse per la costruzione ex novo di un secondo asilo nido in via Falcone, con un progetto della precedente Amministrazione. Inoltre, è stato candidato un progetto per la realizzazione di una terza struttura per la prima infanzia in via Fiano, presso il plesso Sant’Anna del V Istituto Comprensivo, attualmente inagibile” ha aggiunto l’assessore all’edilizia scolastica, Gianluca Perna.

Infine, il Sindaco Paolo De Maio ha dichiarato: “L’Amministrazione è in procinto di candidare un ulteriore progetto per una diversa linea di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguardante le mense scolastiche, che ha l’obiettivo di garantire un potenziamento degli spazi per la refezione, con la costruzione di nuove mense o la riqualificazione di quelle esistenti, in modo da favorire l’estensione del tempo pieno, ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, in linea con gli obiettivi di mandato. Gli Istituti individuati sono: Madre Teresa di Calcutta e Regina Mundi”.