Il noto artista ( attore, regista e direttore artistico) assieme ad altre personalità del mondo della cultura avrà il compito di selezionare le 5 poesie finaliste e da cui sarà votata la vincitrice durante l’evento finale.

Nel quarantaduesimo anniversario della prematura scomparsa della piccola Simonetta Lamberti, il comune intende continuare a promuovere un concorso nazionale di Poesia con lo stesso autore e in collaborazione del “Forum dei Giovani di Cautano”. Si intende in tal modo riprendere la tradizione italiana del Concorso di Poesia inserendola nella cornice dell’evento “Cautano in Poesia” alla sua quarta edizione. Tra gli obiettivi del Concorso, che si inserisce in questo ambizioso progetto, si sottolinea la volontà di sviluppare l’idea e la cultura del “creare la propria vita come un’opera d’arte”, rendendo onore ad una figura come quella di Simonetta, simbolo di Legalità e legame familiare. Il concorso vuole: – proporre l’utilizzo dell’arte e dei linguaggi artistici universali come veicolo d’incontro e di dialogo tra le persone e tra i popoli; – sensibilizzare giovani e adulti alle tematiche ambientali e culturali; – educare alla salvaguardia del territorio, delle sue bellezze e tesori.

La scelta di ospitare l’attore Sergio Sivori che nei suoi anni di carriera professionale si è sempre speso per la promozione di attività culturali in grado di lasciare semi socio educativi di valore assoluto; di promuovere e valorizzare le eccellenze delle aree interne del Sud Italia, diffondendo messaggi di solidarietà e legalità è stata fatta non solo per la sua lunga esperienza teatrale e cinematografica ma anche per la capacità di rafforzare la natura stessa del concorso. La poesia poi è sempre stata parte fondamentale del percorso artistico di Sivori come si evince dal lungo elenco dei suoi lavori teatrali.

L’appuntamento è per il giorno 7 Settembre 2024 presso il palazzo dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro.