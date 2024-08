Qual’è il futuro dell’agricoltura? Tra direzioni e ripensamenti

Inutile ora girarci attorno: da sempre l’agricoltura è uno dei pilastri più importanti della civiltà umana ed è stato anche uno dei più importanti motori di sempre per quanto riguarda innovazione e progresso tecnologico. Il mutevole contesto umano degli ultimi quarant’anni, però, ha portato l’agricoltura a cambiare nuovamente, complice anche la presenza di uno spettro, quello del cambiamento climatico, che ha un’ombra pesantissima e che sembra sempre più difficile da gestire.

La sempre maggiore richiesta di alimenti sani, la maggiore popolarità del “naturale” come etichetta e una progressiva richiesta di pratiche agricole che siano sostenibili sta portando a una sempre maggiore crescita dell’agricoltura biologica e vegetale, una coppia di tendenze che non soltanto si applica al mondo degli alimenti ma anche, più in generale, alla coltivazione di erbe officinali, di cibo per animali e così via.

Che Cos’è Il Plant Based Farming?

Con il termine “plant based farming”, in italiano spesso definito anche come “agricoltura vegetale” ci si riferisce alla pratica di coltivare piante non tanto per il consumo umano diretto, bensì come materiale per sostituire i prodotti di origine animale che finiscono per impattare maggiormente sul quantitativo di anidride carbonica immesso nel sistema terra.

A differenza dell’agricoltura che risponde alle necessità delle erbe officinali, ad esempio, (che hanno un mercato di hobbisti, in prevalenza, come chi sfrutta i vaporizzatori di MagicVaporizers), il mondo plant based è alimentato da una somma di fattori chiave che nel corso degli ultimi anni hanno riflesso i cambiamenti del mondo.

La sostenibilità ambientale, ad esempio, è uno dei tanti grandi argomenti cardine che anima tanto le piazze dei paesi quanto (e sopratutto) i parlamenti di tutto il mondo. Produrre cibo abbattendo l’inquinamento che si immette nella natura è di fondamentale importanza e, per il momento, le coltivazioni vegetali hanno un impatto minore rispetto alla produzione di diverse tipologie di carne o di latticini. Quando ben ottimizzate, infatti, le produzioni vegetali producono meno gas serra e richiedono anche meno terreno coltivabile!

Come Mercato E Tecnologia Stanno Plasmando Il Futuro Del Settore

Negli ultimi anni, poi, è inutile girarci attorno: c’è stata una significativa crescita della domanda di alimenti plant based proprio mentre il mondo è alla ricerca di alternative per carne, latte, formaggi e così via. Questa tendenza si deve direttamente alla maggiore consapevolezza che si è sviluppata nel corso degli anni per i benefici al pianeta prima e alla salute del singolo dopo; l’etica, in sostanza, ha modificato profondamente il mercato, portando anche alla creazione di “nuove tipologie” di cibo come ad esempio quello derivato dal processing degli insetti.

Anche la tecnologia, però, ha fatto la sua parte: le coltivazioni idroponiche, ad esempio, stanno ottimizzando l’agricoltura anche in campo cittadino e lo sfruttamento di intelligenza artificiale e robotica sta semplificando alcuni processi di lavoro, arrivando anche a raffinare i metodi di coltivazione precedentemente presenti e soprattutto popolari.

In Che Direzioni Stiamo Andando?

Dove stiamo andando, allora? Basta farsi un giro sui social, senza dover per forza di cose scomodare le grandi società di consulenza, per capire come la direzione presa dall’agricoltura sia chiara.

Uno degli elementi cardine è una progressiva popolarizzazione dell’agricoltura verticale e urbana, due possibili soluzioni alla crescente urbanizzazione e alla progressiva diminuzione delle terre disponibili per la coltivazione. Attraverso questi strumenti coltivare piante in ambienti controllati utilizzando minori quantità di risorse (e, sopratutto, meno spazio) sta diventando pian piano realtà, rimanendo contemporaneamente alla portata di tutti.

Le tecniche di coltivazione rigenerativa sono un altro dei temi caldi che nel corso di questi anni fanno spesso capolino tra le lingue degli appassionati ed è difficile dare loro contro. Queste pratiche hanno l’obbiettivo di mantenere elevata l’efficienza della coltivazione migliorando, nel frattempo, la salute del suolo e promuovendo poi la diversità; a differenza dell’agricoltura convenzionale, che sfrutta il suo nella sua interezza lasciandogli poi obbligatoriamente del tempo per il ripristino, le tecniche rigenerative cercano di migliorare l’ecosistema al fine di offrire dei ratei di produzione che siano sostenibili sul lungo termine.

E dove non arriveranno le piante cosa si può fare? L’agricoltura potrebbe sempre aiutare in questi casi perché può produrre parte di quello che permette ai lavoratori di “coltivare” il cibo cellulare. Sempre dai vegetali possono provenire alcune delle proteine alternative necessarie per l’economia attuale: d’altronde le alternative “veg” a prodotti caseari e carne in qualche maniera si dovranno pur fare, no?

Considerando che la popolazione mondiale è destinata a raggiungere i 9,7 miliardi entro il 2050, cercare di garantire la sicurezza alimentare globale è una sfida importante almeno quanto la lotta al cambiamento climatico; l’agricoltura vegetale, in questo, può effettivamente svolgere un qualche tipo di ruolo, offrendo soluzioni sostenibili in grado di nutrire efficacemente una popolazione senza compromettere l’ambiente.