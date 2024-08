San Marzano sul Sarno: collaborazione tra amministrazione, scuola e genitori per il nuovo anno scolastico

San Marzano sul Sarno – L’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno, guidata dal sindaco Andrea Annunziata, in collaborazione con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Formazione Pasqualina Forsellino, ha stretto un asse con il dirigente scolastico Rosa Viscardi e i genitori per garantire un avvio ottimale del nuovo anno scolastico.

Tra le priorità affrontate dall’amministrazione sin dall’insediamento, vi sono state l’apertura delle domande per le cedole librarie, le nuove disposizioni per il servizio mensa, e gli abbonamenti gratuiti per gli studenti con reddito familiare entro determinate soglie. La sinergia tra il Comune e la scuola è stata rafforzata anche grazie alla collaborazione attiva dei comitati di genitori, come confermato dall’assessore Forsellino.

Le dichiarazioni dell’assessore Forsellino

“Abbiamo lavorato duramente durante l’estate per assicurarci che i nostri piccoli cittadini possano usufruire di quanti più servizi possibile all’inizio del nuovo anno scolastico,” ha dichiarato l’assessore Forsellino. “La collaborazione con la dirigente Viscardi e con le mamme è stata preziosa, soprattutto per l’organizzazione del servizio mensa, dove l’attenzione alla qualità e alla somministrazione dei cibi è stata prioritaria. Ora siamo pronti a partire in modo celere e spedito.”