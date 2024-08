Sarno. Pericolo pioggia, caditoie pulite. Squillante previene il rischio

Rischio allagamenti a Sarno: continua la pulizia delle caditoie lunghe le strade cittadine dopo l’inizio degli interventi nel mese di luglio.

Prevenzione

L’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Squillante ha deciso di preparasi per tempo all’arrivo della stagione della piogge portando avanti una serie di interventi in diverse zone della città. Avviando una serie di lavori volti a eliminare il problema: «Stiamo proseguendo con le operazioni di pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale. Sono stati completati i lavori in Via Prolungamento Matteotti e Via Cantarone – ha sottolineato il sindaco Squillante – Nei prossimi giorni, saranno completati gli interventi. in Via San Valentino e inizieranno i lavori in Via Beveraturo, Via Serrazzeta e nella frazione di Lavorate».

Una risposta chiara alle opposizioni

Una prima risposta quindi alle opposizioni consiliari, che sul tema della mitigazione del rischio idraulico sul territorio hanno più volte segnalato la necessità di interventi di manutenzione, che possano riguardare sia il centro cittadino che il versante pedemontano, colpito nelle ultime settimane da diversi roghi che possono minarne la sicurezza nel periodo autunnale e invernale in occasioni di forti piogge.

Alfonso Romano