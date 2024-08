Scafati. Inquinamento fiume Sarno, FdI invoca un commissario. I parlamentari di FdI Iannone e Vietri scrivono al ministro dell’Ambiente

Inquinamento del fiume Sarno a Scafati: l’attacco del sindaco Pasquale Aliberti contro la Regione Campania trovano sponda a livello nazionale. I parlamentari di Fratelli D’Italia Antonio Iannone e Imma Vietri annunciano una interrogazione al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin affinché vengano chiarite le responsabilità specifiche della Regione Campania. Un aiuto importante quindi da Fratelli d’Italia per la battaglia del sindaco Aliberti, che negli scorsi giorni aveva segnalato analisi sospette da parte degli enti preposti di palazzo Santa Lucia sulla salubrità delle acque del Sarno, almeno in territorio scafatese.

Fare chiarezza

«Urge fare chiarezza sulle inadempienze della Regione Campania in merito all’inquinamento del fiume Sarno – scrivono i due parlamentari – La situazione è fuori controllo e non più tollerabile. Chiederemo al Ministro se intenda nominare un commissario ad acta atteso che il governatore Vincenzo De Luca e la sua Amministrazione sono inadeguati a fronteggiare la vicenda. Dopo anni di promesse mai mantenute e di denunce rimaste inascoltate, i cittadini hanno il diritto di sapere come stanno davvero le cose e di chi sono le responsabilità». Dichiarazioni che funzionano da cassa di risonanza per una città che attraverso il suo primo cittadino denuncia da parte della Regione Campania anche risultati di analisi “nascoste” sul corso d’acqua.

Il sindaco Aliberti

Pasquale Aliberti negli ultimi giorni ha segnalato come nell’arco del 2023 le società addette dalla Regione Campania avrebbero compiuto una serie di studi sulla presenza di materiali inquinanti nel corso del fiume, arrivando in un primo momento a chiarire uno stato di pericolosità cancerogena, salvo poi ritrattare nel giro di qualche mese nonostante i dati fossero rimasti pressoché invariati, secondo il primo cittadino.

Approfondimento qualitativo

«Pretendiamo un approfondimento qualitativo sui metalli che abbiamo indicato nella relazione, un chiarimento da parte di esperti di alto profilo scientifico perché qui siamo in un territorio dove il pericolo di possibili patologie potrebbe essere superiore anche alla terra dei fuochi», è l’allarme lanciato dalla guida di Palazzo Mayer e presidente provinciale di Forza Italia, Pasquale Aliberti. «Sarebbe opportuno cominciare a effettuare degli studi mirati all’incidenza di alcune patologie più frequenti in un’area geografica ben definita che riguarda l’Agro nocerino sarnese in particolare ma anche le tre province e i 39 comuni attraversati dal fiume Sarno», conclude Aliberti. Ora la palla passa al ministro Pichetto Fratin che dovrà decidere se “commissariare” la Regione.

Alfonso Romano