Il Comune di San Marzano sul Sarno interviene per bonificare l’area industriale PIP Taurana

Il Comune di San Marzano sul Sarno ha risposto prontamente alle segnalazioni di degrado nell’area industriale PIP Taurana, situata tra i comuni di Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e San Marzano. Segnalazioni riportate dalla nostra testata in un recente servizio video (vedi qui). Gli operatori comunali, sotto la supervisione dell’assessore delegato Franco Grimaldi, hanno bonificato gran parte dell’area, rimuovendo cumuli di rifiuti smaltiti in modo improprio. In particolare, sono state eseguite operazioni di pulizia nella rotatoria situata ai confini con Sant’Egidio del Monte Albino e Angri, in via delle Industrie.

L’impegno dell’Amministrazione Annunziata

L’assessore Grimaldi ha sottolineato l’impegno della nuova amministrazione Annunziata nel risolvere le problematiche delle aree periferiche, assicurando che l’amministrazione continuerà a monitorare attentamente questa zona, spesso soggetta ad allagamenti e a scarichi illeciti di rifiuti, talvolta pericolosi. Ha inoltre evidenziato che, nonostante i comuni di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino non abbiano ancora risposto alle sollecitazioni per la bonifica e messa in sicurezza dell’area, San Marzano sul Sarno continuerà a garantire una costante presenza e intervento.

Nessuna differenza

“Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro insediamento su due progetti paralleli: l’immediata pulizia, il taglio dell’erba e il diserbo dell’intero territorio di San Marzano, e una programmazione che ci consentirà di dare risposte a tutti i cittadini, tutti di serie A. Tutto questo è possibile grazie al nostro sindaco Andrea Annunziata, che con il suo esempio ci sprona a dare il meglio di noi per il bene della comunità, all’intera amministrazione comunale e, soprattutto, ai nostri operatori ecologici, encomiabili per disponibilità e professionalità. Siamo una grande squadra con un solo obiettivo: rendere San Marzano un paese sempre più bello e vivibile,” ha dichiarato Franco Grimaldi.

Luciano Verdoliva