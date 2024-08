Napoli ricorda Giovanbattista Cutolo: un anno dopo, la memoria di Giogiò vive attraverso i ricordi della sua famiglia

Domani mattina, alle 11:30, Napoli si fermerà per ricordare Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso esattamente un anno fa in piazza Municipio. Giovanbattista, affettuosamente chiamato da tutti Giogiò, è stato vittima di una tragica sparatoria il 31 agosto 2023, quando un 17enne lo colpì a morte con tre proiettili. Quel giorno segnò profondamente la città, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.

In ricordo di Giogiò, si terrà una manifestazione proprio nel luogo dove avvenne il tragico evento. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei genitori del ragazzo, tra cui la madre Daniela Di Maggio e il padre Franco Cutolo, noto regista. Oltre alla famiglia, saranno presenti amici, associazioni locali e rappresentanti delle istituzioni, uniti nel rendere omaggio alla memoria di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Le parole e le emozioni della mamma di Giogiò, Daniela Di Maggio

Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista, ha dichiarato in un’intervista all’ANSA che questa sera scriverà un messaggio al figlio tramite i servizi di messaggeria, scegliendo di ricordarlo per il calore umano e la forza che sapeva donare, piuttosto che per il freddo della sala mortuaria dove fu portato in quella terribile giornata. Parole che riflettono il desiderio di trasformare il dolore in un ricordo positivo, mantenendo viva la memoria di Giogiò attraverso l’affetto di chi lo ha amato.

L’evento di domani non sarà solo un momento di dolore, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della giustizia e della lotta contro la violenza che ha strappato Giogiò alla vita e alla musica, la sua grande passione. La condanna a venti anni di reclusione per l’assassino, emessa in primo grado, rappresenta un primo passo verso la giustizia, ma il ricordo di Giovanbattista Cutolo continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.