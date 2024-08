Raccolta di rifiuti ingombranti ad Angri, una buona risposta

Il ritorno dalle vacanze ha fatto registrare un aumento significativo del conferimento di rifiuti ingombranti al centro di raccolta comunale “Angri Eco Servizi”: vecchi mobiletti, elettrodomestici, macchinine per bimbi e altri oggetti di notevole volume stanno affollando da alcuni giorni il sito di via Stabia, con un boom soprattutto il sabato mattina, come dimostrano le file di auto da ambo i lati in attesa per i conducenti del proprio turno. «Mi fa molto piacere, si sta svolgendo tutto in modo organizzato e ordinato », spiega l’Assessore all’Ambiente Salvatore Mercurio, che esprime soddisfazione per questo trend positivo.

La fiducia dell’assessore Mercurio

Nonostante alcuni casi isolati di abbandono illegale continuino a verificarsi in alcune zone specie ai confini del Comune doriano, Mercurio si dice fiducioso e preannuncia l’apertura, spera a breve, di un nuovo centro di raccolta sul territorio in modo tale da decongestionare i conferimenti alla sede unica al confine con Sant’Antonio Abate. A conferma della risposta positiva degli angresi al nuovo calendario di raccolta dei rifiuti il delegato in giunta di Cosimo Ferraioli fa notare pure come a luglio si sia registrato un aumento della percentuale dei rifiuti depositati. I dati parziali raccolti mostrano infatti che c’è stato un incremento della raccolta differenziata, segno che non sarebbero stati in tanti a lasciare Angri questa estate.

Sensibilizzare continuamente i cittadini

«L’amministrazione comunale continuerà a sensibilizzare quei cittadini che non conferiscono in modo corretto i rifiuti – conclude Mercurio – e a promuovere iniziative per incentivare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, con l’obiettivo di rendere Angri una città sempre più pulita e sostenibile».

Anna Villani