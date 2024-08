“Bentornato in città” a Nocera Superiore: magia per grandi e piccini con “I Sognatori”

Proseguono gli eventi del ciclo Bentornato in città a Nocera Superiore, e questa sera, 31 agosto, l’appuntamento è con un evento speciale dedicato a tutta la famiglia. In Piazza Risorgimento, a partire dalle 20.30, l’agenzia di animazione I Sognatori trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile, portando magia e meraviglia per grandi e piccini.

L’iniziativa

L’iniziativa promette di incantare il pubblico con uno spettacolo che combina l’atmosfera fiabesca con momenti di pura magia, regalando a tutti i presenti una serata di divertimento e stupore. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata diversa, in compagnia dei propri cari, immergendosi in un mondo di sogni e fantasia.

Il ciclo “Bentornato in città” continua a sorprendere e a offrire eventi di qualità, coinvolgendo la comunità in momenti di aggregazione e svago. Non perdete i prossimi appuntamenti.