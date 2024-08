Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, fashion e massiccia 

La Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé è un’iconica gran turismo di lusso, caratterizzata da un design senza compromessi ed una sofisticata ingegneria, che incarna l’essenza del lusso e dello stile a cielo aperto. Debuttata al North American International Auto Show del 2007 a Detroit, Michigan, questa decappottabile a 2 porte e 4 posti è fortemente ispirata alla concept car 100EX, creata per celebrare il centenario della Rolls-Royce nel 2004.

Tra le caratteristiche distintive della Phantom Drophead Coupé troviamo le portiere ad apertura posteriore, i materiali pregiati come il legno di teak e la pelle che rivestono l’abitacolo, una gamma di oltre 44.000 combinazioni di colori per l’esterno. La vettura è dotata di un potente motore V12 da 6.749 cc, capace di erogare 460 CV, confermando la sua natura di auto da spiaggia di lusso, pensata per gli amanti della vita all’aperto e del massimo comfort.

La fascia anteriore ricorda quella della 100EX, ma il suo assemblaggio carrozzeria centrale/cofano rialzato/griglia si ferma a metà anziché continuare verso il basso e bisecare il paraurti anteriore. I fari sono anche quelli del concept 100EX/101EX e sono simili a quelli della Phantom. Gli abbaglianti rettangolari incassati sono unità LED, mentre le luci di guida rotonde “faux-foglamp” sono lampade ad arco allo xeno in stile proiettore. L’ornamento del cofano, lo Spirit of Ecstasy, si ritrae automaticamente nel cofano ogni volta che l’auto è bloccata o quando il conducente lo desidera.

Nonostante il peso considerevole (2.620 kg) e l’inutilizzabilità in caso di maltempo, la Phantom Drophead Coupé rimane una delle vetture più esclusive e desiderate al mondo, con un prezzo di vendita che la rende una delle Rolls-Royce più costose della storia. Il modello è stato prodotto fino al 2016, con la “Last of Last Edition” realizzata nel 2017, segnando la fine di un’era per questo straordinario modello.

Un’ulteriore dimostrazione dell’esclusività di questa vettura è la Rolls-Royce Hyperion, una versione personalizzata commissionata al carrozziere italiano Pininfarina per il collezionista Roland Hall. Questo roadster a due posti, basato sulla Drophead Coupé, è stato presentato al Pebble Beach Concours d’Elegance nel 2008, rafforzando ulteriormente lo status di leggenda di questa vettura nella storia automobilistica.