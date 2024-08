Scafati. Inquinamento del Sarno ora si muove la Procura

Inquinamento del fiume Sarno, dopo la segnalazione di analisi poco attendibili arrivata dal sindaco Pasquale Aliberti parte l’indagine della Procura di Nocera Inferiore. A darne notizia il primo cittadino scafatese, contattato, «dalle autorità competenti» ovvero dai Carabinieri del NOE, dopo la missiva inviata al Consiglio dei Ministri oltre che alla Prefettura di Salerno e alla magistratura penale.

Analisi in questione

Al centro della vicenda le analisi svolte durante il 2023 a ridosso del Rio Sguazzatorio, canale del fiume Sarno che attraverso il centro di Scafati e noto alle cronache per gli allagamenti che, in caso di pioggia, provoca in alcune zone della città come via Orta Longa e piazza Garibaldi.

Primo atto di indagine

La telefonata ricevuta dal sindaco Aliberti è il primo atto di un’indagine in corso da parte della polizia giudiziaria, per verificare la bontà delle gravi accuse lanciate da palazzo Mayer nei confronti del Consorzio di Bonifica e in particolare della Regione Campania.

Acqua pericolose

«Dai risultati dell’approfondimento specialistico – comparativo sugli stessi prelievi da me effettuato con la collaborazione di un team con elevate competenze in ambito scientifico, è emerso che quelle acque sono effettivamente pericolose per la salute umana», ha spiegato Aliberti in una nota; «La tempestiva risposta delle autorità a cui ho inviato la mia denuncia conferma la volontà di far luce sulla vicenda di chi è deputato a farlo, a tutela di un’intera comunità e del sacrosanto diritto alla salute dei cittadini».

Discordanze

Gli inquirenti sono al lavoro per verificare quanto denunciato dal presidente provinciale di Forza Italia, che aveva segnalato pochi giorni fa una “versione” alternativa delle analisi delle acque tra aprile e novembre 2023, con la seconda che smentiva il rischio per la salute pubblica per via di “errori di battitura”, nonostante la presenza di materiali dannosi era rimasta pressoché invariata.

Battaglia politica

Una vicenda che a livello politico ha provocato una richiesta di commissariamento nei confronti della Regione Campania al Governo Nazionale, da parte dai parlamentari di Fratelli D’Italia Antonio Iannone e Imma Vietri. «Lungi dal voler alimentare ingiustificati allarmismi – spiega Aliberti – ribadisco ancora una volta che il mio unico intento è la ricerca della verità, che potrà essere garantita solo se le autorità competenti procederanno agli approfondimenti dovuti onde accertare la fondatezza dei dati in nostro possesso. Ho garantito, per questo, la massima collaborazione a chi sta attualmente lavorando affinché ciò accada».

Alfonso Romano