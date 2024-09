Forti ritardi nel completamento della rete fognaria in via Poggiomarino. data ultima prevista per il 25 settembre

A Scafati cantiere “lumaca”, il sindaco Aliberti sollecita

Stop al cantiere infinito per le fogne in via Poggiomarino a Scafati: è il diktat arrivato alla ditta dal sindaco Pasquale Aliberti dopo un sopralluogo. Il primo cittadino nelle ultime ore si è recato a visionare quanto fatto lungo l’arteria strategica tra contrada San Pietro e Marra per comprendere quali sono i motivi del gran ritardo con cui proseguono i lavori che condizionano la vivibilità di residenti e commercianti.

Interventi di collettamento

Si tratta degli interventi che dovrebbero collettare alla rete fognaria l’intero territorio comunale, ma l’opera infrastrutturale continua a segnare il passo. Le trivellazioni eseguite in via Poggiomarino provocano infatti continue chiusure della strada, sottoponendo automobilisti e cittadinanza a disagi quotidiani. La questione del cantiere “lumaca” fu affrontata già qualche tempo fa da Aliberti in un incontro coi tecnici di Gori e della ditta incaricata. Fu stilato un crono programma che però non è stato rispettato come sottolineato dallo stesso sindaco: «Stiamo parlando di un’arteria principale e siamo in ritardo di sui lavori di due mesi». Problemi logistici che hanno diversa natura, da difficoltà di cantiere fino a operazioni straordinarie di scavo, nelle quali sono state anche rinvenute difformità che hanno rallentato i lavori.

Sblocco della situazione

Una situazione che però merita assolutamente di essere sbloccata definitivamente, e perciò il sindaco Aliberti ha voluto dopo il sopralluogo di venerdì concordare un nuovo piano di intervento. Le parti hanno così convenuto sull’apertura al traffico ogni venerdì della strada sull’intera carreggiata fino al lunedì e alla ripresa dei lavori che dovrebbero terminare entro il prossimo 25 settembre.

Assestamento delle strade

«Prima di asfaltare, cosa che avverrà dopo la stabilizzazione dei lavori e non prima dell’inizio di dicembre, faremo pulire alla Gori tutte le caditoie di via Poggiomarino – ha affermato Aliberti – Faremo ripristinare da Eav le due pompe di sollevamento per risolvere definitivamente anche il problema degli allagamenti ». Sarà il mese appena iniziato quello decisivo per ultimare la rete fognaria, progetto che nel frattempo è destinato a continuare con nuovi cantieri come su via Luigi Cavallaro. L’obiettivo dell’ente, condiviso con gli altri attori in campo, è di arrivare entro il giugno del prossimo anno a una rete di raccolta delle acque fognarie completata in tutto il territorio.

Alfonso Romano