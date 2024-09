Angri. Centro anziani: cercasi nuova gestione, nessuna proroga. Un bando per affidare i servizi nella struttura di via Cristoforo Colombo

Si apre un nuovo capitolo per il Centro Polifunzionale per la Terza Età di via Cristoforo Colombo, ad Angri. Dopo cinque anni di gestione da parte dell’Associazione “Noi e Voi” guidata da Carmine Tammaro e Pina Fiore, il contratto è giunto al termine; e, dopo tre proroghe, l’Amministrazione comunale ha deciso di indire un nuovo bando di gara.

Un centro di aggregazione unico

L’Associazione “Noi e Voi” ha trasformato il Centro in un punto di riferimento importante per gli anziani del territorio, arricchendo nel tempo l’offerta formativa e incrementando il numero degli iscritti. Serate danzanti, cene comunitarie tra polpette di melanzane preparate al momento e pizze hanno segnato tante serate, ma pure mercatini natalizi e altre iniziative hanno reso gli ultimi cinque anni molto sociali per i frequentatori del Centro, tanto che proprio l’altra sera una delegazione di anziani di Scafati ha fatto visita alla struttura portando in dono tanti gelati per i presenti.

Momenti da ricordare

Inoltre, un video in cui ballavano una hit del momento è diventato virale in rete, guardato da milioni di persone, tanto da richiamare nella struttura angrese le telecamere Rai per un servizio mandato in onda in primavera.

Il nuovo bando

La dirigente comunale dei Servizi sociali, Elena Nazzaro, si occuperà di seguire la procedura tecnica per l’espletamento della nuova gara, che dovrebbe essere pubblicata già dalla prossima settimana.

Un altro centro anziani

Le associazioni interessate potranno così presentare la propria candidatura per la gestione del Centro, che, si sottolinea, non chiuderà mai i battenti nemmeno durante le fasi di gara previste dalla legge. Anzi, l’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di aprire pure un nuovo Centro anziani in periferia, per rispondere ancora meglio alle esigenze di un numero sempre maggiore di cittadini che spesso ha difficoltà a raggiungere il centro della città.

L’attesa per la nuova gestione

Gli anziani di via Cristoforo Colombo guardano con fiducia al Centro, sperando che il nuovo gestore saprà continuare a offrire loro un luogo stimolante dove trascorrere il tempo libero e coltivare nuove amicizie. In alcuni casi sono nate anche delle coppie, certamente un punto di riferimento per colmare solitudini e sentirsi meno soli.

Anna Villani