FantaExpo 2024, il Parco dell’Irno si prepara a quattro giornate di fumetto, musica e animazione 

Dal 5 all’8 settembre, il Parco dell’Irno a Salerno ospiterà l’undicesima edizione del FantaExpo, il festival dedicato al fumetto, all’animazione e alla fantasia. Organizzato dall’associazione Otaku Garden, con il patrocinio del Comune di Salerno e il sostegno della Regione Campania, l’evento si annuncia ricco di ospiti e sorprese.

Ospiti e programma completo: la presentazione durante la Conferenza Stampa a Palazzo di Città

Durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore alle Politiche sociali e giovanili Paola de Roberto, del direttore artistico Alessandro Crescenzo e del direttore esecutivo Davide Giudice, sono stati svelati i nomi di alcuni degli ospiti più attesi. Tra questi, Marco Merrino, streamer e cantante rock, che quest’anno ricoprirà anche il ruolo di direttore creativo del festival, e GiosephTheGamer, il celebre content creator seguito da 800mila iscritti su YouTube.

Tra gli altri ci saranno MasterCast, noto artista VFX, FrancyDreams, esperta di Roblox, il duo di PlayerInside, e Nennella Esposito, popolare su TikTok per il suo mix di tradizioni napoletane e poesia urbana. Grande attesa anche per Giorgia Vecchini, cosplayer e icona della cultura pop-nerd, e per il doppiatore Gianfranco Miranda, voce italiana di attori come Ryan Gosling e Henry Cavill.

Come di consueto, non mancheranno concerti e spettacoli con artisti come Giorgio Vanni, unico e indimenticabile interprete delle sigle dei Cartoni Animati, Riccardo di Casa Surace, Valerio Lundini e Tony Tammaro, che chiuderà il festival l’8 settembre. Con una varietà di attività, aree tematiche e ospiti di spicco, il FantaExpo 2024 si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura pop, fumetto e animazione.

Qui il programma completo e le aree dedicate.