Frosinone-Juve Stabia 0-0: ottimo punto per le vespe

Frosinone-Juve Stabia 0-0. Allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone si è disputata la gara Frosinone-Juve Stabia, valevole per la quarta giornata del campionato Serie BKT, terminata con il risultato di 0-0. Le vespe raggiungono quota 8 punti in classifica e mantengono l’imbattibilità.

Frosinone-Juve Stabia 0-0: la cronaca

Al 14’ Piscopo trova Candellone in area che con il sinistro non riesce ad inquadrare la porta difesa da Cerofolini. Al 17’ Mosti da calcio d’angolo trova Bellich che ci prova di testa, Cerofolini blocca. Al 35’ ci prova Pecorino di testa ma Thiam blocca. Ancora Frosinone con Marchizza che prova la conclusione, palla che termina alta sopra la traversa. Primo tempo che termina dopo 2 minuti di recupero. Secondo tempo che inizia con un’occasione per le Vespe, al 51’ Andreoni crossa per Mussolini che di testa ci prova, palla alta. Al 55’ il Frosinone rimane in 10 per rosso a Cichella che interviene in maniera scomposta su Mussolini. 65’ Mosti per Buglio che ci prova di testa, Cerofolini miracoloso respinge. 80’ Darboe per Tsadjout che prova la conclusione, palla che termina a lato. Al 84’ viene ristabilita la parità numerica, con un doppio giallo nei confronti di Folino, Juve Stabia in 10. Il direttore di gara concede 7 minuti di recupero. Partita che termina con il risultato di 0-0.

Frosinone-Juve Stabia 0-0: il tabellino

Frosinone: Cerofolini, Marchizza, Biraschi (90’ Machin), Ambrosino (77’ Begic), Gelli, Oyono, DiStefano (60’ Partipilo), Monterisi, Darboe, Cichella, Pecorino (60’ Tsadjout). A disp. Sorrentino, Vural, Garritano, Kvernadze, Bettella, Oyono J., Kalaj, Bracaglia. All. Vincenzo Vivarini

Juve Stabia: Thiam, Ruggero, Bellich (67’ Maistro), Buglio, Piscopo (85’ Baldi), F.Mussolini (67’ Rocchetti), Folino, Candellone (94’ Meli), Andreoni, Leone, Mosti (67’ Adorante). A disp. Matosevic, Di Marco, Zuccon, Gerbo, Fortini, Artistico, Piovanello. All. Guido Pagliuca

Ammonizioni: Folino (JS), Ruggero (JS), Darboe (F), Marchizza (F), Baldi (JS), Machin (JS)

Espulsioni: Cichella (F), Folino (JS)

Angoli: 4-2