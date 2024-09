Napoli. Operazione last minute per Osimhen: ecco dove giocherà

L'attaccante nigeriano, uno dei protagonisti assoluti delle recenti stagioni in Serie A, è pronto a lasciare l'Italia per approdare in Turchia.

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen sembra essere alle battute finali. L’attaccante nigeriano, uno dei protagonisti assoluti delle recenti stagioni in Serie A, è pronto a lasciare l’Italia per approdare in Turchia con la formula del prestito secco. Sia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che il giocatore hanno già trovato un accordo e dato il via libera all’operazione.

Prima del trasferimento, Osimhen dovrebbe prolungare il suo contratto con il Napoli di un anno, assicurando così una maggiore tutela patrimoniale per il club partenopeo. L’intesa prevede che il Galatasaray si faccia carico dell’intero stipendio del giocatore, pari a 11 milioni di euro netti all’anno, sottolineando l’importanza dell’acquisto per il club turco.

Le visite mediche e la firma del contratto sono gli ultimi passaggi necessari per concludere l’affare. Il Galatasaray preme per chiudere l’operazione entro le prossime 24 ore, al fine di inserire Osimhen nella lista dei convocati per l’Europa League.

L’arrivo di Osimhen potrebbe modificare significativamente le dinamiche tattiche del Galatasaray. L’allenatore Okan Buruk starebbe infatti valutando l’adozione di un modulo 3-5-2, una strategia studiata per sfruttare al massimo l’apporto dell’attaccante nigeriano. Questo cambio di modulo sarebbe particolarmente utile durante l’assenza di Mauro Icardi, che dovrà stare fermo per infortunio per più di un mese. Una volta recuperato, la coppia Osimhen-Icardi potrebbe rivelarsi devastante.

In conclusione, la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen è vicina alla chiusura. Se tutto procederà come previsto, il Galatasaray si assicurerà un top player come Osimhen, rafforzando notevolmente la propria rosa in vista delle prossime sfide europee e nazionali.