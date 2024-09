Oroscopo della settimana: bene Leone, Toro e Bilancia

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 2 settembre a domenica 8 settembre 2024, la Luna Nuova in Vergine offrirà l’opportunità di rinnovare le proprie abitudini e di pianificare con precisione i propri obiettivi, soprattutto ai segni di terra (Vergine, Toro, Capricorno), ma anche a Cancro e Scorpione. Venere e Lilith congiunte metteranno in luce dinamiche relazionali nascoste e inviteranno a esplorare profondamente le proprie esigenze affettive.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, la tua settimana sarà come un’imprevedibile partita di tennis. Mercurio e Giove, a voi nati nella terza decade, vi passerà la palla con precisione e Marte vi offrirà un ace, facendovi sentire invincibili. Ogni colpo sarà impeccabile e le vostre strategie brillanti. Per i nati nella prima decade, invece, il gioco si complicherà un po’. Immaginate di giocare con una palla che cambia direzione senza preavviso, mettendo alla prova la vostra abilità di adattamento. Marte in quadratura da venerdì potrà rendere il gioco meno fluido e Venere, congiunta a Lilith e in opposizione, porterà alla luce dinamiche nascoste nelle vostre relazioni, facendovi affrontare verità e conflitti che prima non erano ben visibili. Tutto ciò vi esorterà a rivedere le vostre tattiche e a rispondere con nuove strategie. Affrontare queste tensioni sarà come giocare contro un avversario ostico, ma non dimenticate che è proprio quando il gioco si fa duro che i campioni si distinguono.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Immagina di preparare una torta con ingredienti freschi e accuratamente selezionati. La Luna Nuova in Vergine di martedì sarà il momento in cui setacci le farine, perfezionando la ricetta per ottenere il risultato migliore e considerando ogni dettaglio con precisione. Quando venerdì Marte si sposterà a tuo favore, sarà come se il tuo forno diventasse uno di quei forni professionali che cuoce tutto uniformemente e alla perfezione. Se però nel weekend proverai a replicare la ricetta, non è detto che riuscirai a farla identica; la torta potrebbe non gonfiarsi o rimanere cruda all’interno, come se il forno non fosse più così impeccabile. Accogli queste piccole imperfezioni come segnali per affinare ulteriormente il tuo approccio e imparare dai dettagli. Osserva come il tuo impegno inizierà a dare i suoi frutti e ricorda che ogni esperimento ti avvicinerà sempre di più al dolce successo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, immaginate di dover organizzare una festa di fine estate. Venere, giocherà a vostro favore e vi aiuterà a dare quel tocco di classe e charme all’allestimento e ad accogliere tutti gli invitati nel migliore dei modi, con modi più intriganti e magnetici del solito, portando anche una maggiore autenticità alle vostre interazioni. Mercurio vi fornirà idee fresche e originali per organizzare un party gradevole. Poi ci sarà Marte che sarà come quell’ospite vivace, ma a volte un po’ troppo confusionario, che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola. In un primo momento questa situazione potrebbe scoraggiarvi e farvi vivere un po’ di disagio con la paura di non riuscire a ripristinare il tutto a dovere, ma poi a metà settimana, una Luna favorevole vi aiuterà a ridimensionare la questione. Non preoccupatevi, quindi, se la festa non seguirà esattamente il programma iniziale. Adattate il vostro evento e lasciatevi ispirare da ciò che accadrà. La vostra capacità di improvvisare sarà la chiave per rendere tutto comunque da ricordare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Un sentiero di montagna, l’aria fresca e la natura tutt’intorno. Immaginati lì. All’inizio, tutto sembrerà tranquillo e facile: il sentiero è ben segnalato, si apre davanti a te e ti permette di connetterti con la quiete del posto. Come una guida esperta che illumina il cammino, la Luna Nuova in Vergine ti offrirà la possibilità di mettere ordine nei tuoi pensieri e di fare chiarezza sui passi successivi da intraprendere. Se da una parte la Luna ti offrirà questa opportunità, dall’altra Venere, in combutta con Lilith, ti sfiderà a confrontarti con i tuoi desideri più profondi e con le tue paure nascoste, rendendo il cammino un po’ più ripido e insidioso. Giovedì e venerdì, potresti sentirti come se stessi perdendo l’equilibrio su una strada ghiaiosa, con la Luna che ti remerà contro e che metterà alla prova la tua pazienza e il tuo cuore. Ma non lasciarti scoraggiare perché venerdì Marte entrerà nel tuo segno e, come un amico fidato, ti prenderà per mano e ti darà il coraggio di continuare. Il weekend sarà in discesa, una dolce discesa, con la Luna in Scorpione che ti regalerà profondità e intuizione, permettendoti di vedere il panorama da un nuovo punto di vista. Usa questa settimana per riconnetterti con te stesso e lascia che le emozioni ti guidino verso nuovi panorami.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amico del Leone, questa settimana sarà come un viaggio in solitaria in una città vibrante e sconosciuta. Esplorerai nuovi quartieri della tua anima e Venere congiunta a Lilith accenderà il tuo desiderio di libertà e autonomia. Ti sentirai come un viaggiatore che si perde volutamente per scoprire luoghi nascosti e inaspettati, per poi raccontare ogni dettaglio delle proprie avventure affascinando tutti. Mercurio ancora nel tuo segno, stimolerà la tua curiosità e ti renderà intraprendente nelle conversazioni, come un reporter a caccia di storie avvincenti… ma attento a non inciampare nelle sorprese che sabato Urano potrebbe riservarti: una svolta imprevista, un cambio di programma. Lascia che la creatività di Giove e la spinta di Marte ti guidino, ma fai attenzione a non lasciarti travolgere dall’impulsività. Il suggerimento per il weekend è quello di rallentare e godersi un po’ di relax. Usa questi momenti per riflettere e ricaricarti… anche i leoni hanno bisogno di riposo tra una conquista e l’altra!

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana sarai come la progettista di una startup in pieno lancio. Con la Luna Nuova nel tuo segno, il tuo progetto finalmente avrà l’occasione di prenderà vita. La tua attenzione minuziosa trasformerà un’idea in una proposta concreta e ben definita. Qualche sfida potrebbe arrivare quando domenica il Sole si opporrà a Saturno; sarà come una revisione severa da parte di un investitore critico… e quell’investitore critico potresti essere proprio tu, tanto sai essere critica nei tuoi confronti! Questo piccolo rallentamento sarà un’opportunità per affinare il tuo piano ancor di più e consolidare le basi per il successo futuro. La Luna, comunque, ti sosterrà per quasi tutta la settimana e quando venerdì Marte si sposterà a tuo favore, sarà come se avessi finalmente trovato il team giusto con cui collaborare facendo guadagnare slancio e visibilità al tuo progetto. A quel punto avrai tutto ciò che ti serve per affrontare qualsiasi sfida. Buon lavoro!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua ricerca di equilibrio e bellezza raggiungerà un nuovo livello di intensità e creatività. Venere, nel suo domicilio, accompagnata da Lilith, ti infonderà la capacità di attrarre le persone e creare armonia attorno a te. Questo incontro speciale ti spingerà a esprimere te stesso in modi originali e a riscoprire la tua autenticità nelle relazioni. Anche la Luna si congiungerà a Lilith giovedì mattina e farà emergere emozioni profonde e inaspettate. Sarà il momento perfetto per affrontare questioni che hai tenuto in sospeso e per liberare la tua voce interiore. Non temere di esprimere i tuoi veri sentimenti; questo processo sarà liberatorio e rafforzerà i legami più autentici nella tua vita, anche se potresti sentirti un po’ confusa e affaticata specie nel weekend. Prendila come scusa per dedicarti a un’attività che ti permetta di ritrovare serenità ed equilibrio: un pomeriggio trascorso in un caffè elegante, sorseggiando una tisana aromatica e leggendo un buon libro, potrebbe offrirti ciò di cui hai bisogno. Oppure, concediti una passeggiata in un giardino o in un parco, dove la bellezza della natura e la tranquillità ti aiuteranno a chiarire le idee e a ristabilire il tuo benessere interiore.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Una settimana per te, caro Scorpione, dove intravedere opportunità e spunti per riflessioni profonde. Il Sole, in un angolo di cielo per te armonioso, ti regalerà energia, ma sarà soprattutto la Luna Nuova di martedì a darti la possibilità di porre le basi per cambiamenti significativi. Approfitta di questo momento per piantare i semi delle tue ambizioni e sognare in grande: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.”, diceva la first lady, attivista e politica americana Eleanor Roosevelt. Da venerdì, anche Marte, entrando nel segno del Cancro, sarà al tuo fianco, spingendoti a mettere cuore e passione in tutto ciò che farai e aiutandoti a investire nella cura delle tue relazioni più intime con determinazione, ma anche con sensibilità. I tuoi sforzi diventeranno più incisivi e profondamente connessi alle tue emozioni genuine. Sabato, soprattutto se sei nato nella terza decade del segno, potresti vivere qualche tensione e avere la mente un po’ offuscata a causa di Mercurio e Urano che, bisticciando tra di loro, arriveranno a infastidire anche te. Ma per fortuna, nel weekend, la potente Luna nel tuo segno sarà la tua alleata segreta, offrendoti intuizioni fulminanti e chiarendo le tue percezioni più profonde.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai presente quando lungo il cammino trovi delle deviazioni e non sai se restare sulla strada principale o avventurarti in territori inesplorati? La Luna Nuova di martedì sarà quel bivio, e ti spingerà a confrontarti con le tue paure più profonde e a scegliere se rimanere nella tua zona di comfort o se esplorare nuovi orizzonti. Potresti sentirti confuso o addirittura disorientato, frustrato dalle incertezze e dalle incomprensioni con le persone che ti circondano, a causa di Marte e Nettuno che si burlano di te. Ma proprio quando penserai di essere sul punto di perderti, Venere e Lilith insieme ti inviteranno a seguire il richiamo della tua autenticità e a esplorare nuove forme di relazione e bellezza. Non temere di lasciare la strada sicura, avrai la possibilità di scoprire risorse inaspettate dentro di te e di rivedere le tue priorità. Lascia che gli eventi seguano il loro corso: c’è magia nell’ignoto e tu sei fatto per esplorarla.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Amico del Capricorno, questa settimana sarà come iniziare a dirigere un film con una trama in continua evoluzione. La Luna Nuova in Vergine ti offrirà una sceneggiatura solida e un set ben organizzato per iniziare questo nuovo progetto, ma con Venere in quadratura, potresti trovarti a gestire qualche scena difficile, come se i tuoi attori principali non seguissero il copione, creando così tensioni e incomprensioni. Da venerdì Marte ti sfiderà alla pari di un imprevisto nel backstage che potrebbe mettere a rischio la riuscita delle riprese. Non temere, però, perché il Sole in una posizione a te favorevole, ti permetterà di trovare soluzioni e mantenere il controllo della tua produzione. Affronta ogni sfida con la consapevolezza che anche le scene più complicate possono essere trasformate in momenti di grande impatto. La tua capacità di mantenere la visione chiara ti permetterà di creare una storia di successo, anche se il copione dovesse cambiare in corsa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il ritorno alla routine ti vedrà come un animatore che deve riaccendere l’entusiasmo e l’energia nel gruppo. Con Venere in trigono avrai il carisma e la simpatia necessari per creare un’atmosfera positiva e coinvolgente e, quando mercoledì Venere si unirà a Lilith, potresti scoprire che il tuo ruolo va oltre il semplice intrattenimento, portando a galla nuove dinamiche e connessioni profonde con le persone. Marte ti fornirà energia fino a giovedì, specie se sei della terza decade, ma, visto il suo rapporto conflittuale con Nettuno, potrebbe creare un po’ di confusione rispetto a quelli che sono i tuoi reali obiettivi. Nel weekend, potresti essere un po’ impaziente, sarà quindi importante mantenere la calma e non cercare lo scontro a tutti i costi. Le tensioni potrebbero aumentare e le discussioni potrebbero degenerare, se non gestite con attenzione. Ricorda le parole di William Shakespeare: “La calma è il primo passo verso la risoluzione di ogni conflitto.” Utilizza la tua abilità di connetterti con gli altri per rafforzare i legami e ripristinare l’armonia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questi giorni di inizio settembre ogni sentimento sembrerà amplificato e ogni pensiero potrebbe sembrare un enigma. La Luna Nuova di martedì ti inviterà a fare i conti con emozioni profonde e riflessioni personali: potresti sentirti come se stessi cercando di chiarire una trama intricata di un romanzo che sembra, però, avere troppe pagine bianche. Fino a venerdì, Marte ti spingerà a confrontarti con le tue incertezze e la sua quadratura con Nettuno potrebbe rendere le tue aspirazioni e i tuoi sogni particolarmente sfumati, facendoti perdere di vista il quadro generale della situazione. Per fortuna da venerdì, il pianeta rosso, si sistemerà in una posizione per te più armoniosa, offrendoti un raggio di luce e una nuova prospettiva per affrontare le tue emozioni. Sabato e domenica, la Luna ti regalerà un po’ di serenità, una parentesi tranquilla per riflettere e recuperare un po’. Carl Jung disse: “Chi guarda fuori, sogna; chi guarda dentro, si risveglia.” Questa settimana fai tua questa frase, guardati intorno e sogna, ma poi affronta ogni emozione con apertura e pazienza e presto il tuo cammino diventerà più chiaro.

