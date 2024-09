Sarno: Lavorate sott’acqua. Sirica (Fratelli d’Italia) denuncia la situazione

A Sarno, nella frazione di Lavorate, ogni pioggia si trasforma in un incubo per i residenti. Allagamenti frequenti, disservizi e un senso crescente di abbandono da parte delle autorità locali sono diventati la triste realtà quotidiana per chi vive in questa zona. Nonostante le ripetute richieste di intervento, la situazione rimane critica, alimentando il malcontento della comunità.

La denuncia di Sirica

Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha espresso con forza la frustrazione dei cittadini di Lavorate, puntando il dito contro l’amministrazione comunale di centrosinistra, accusata di una gestione inefficace del territorio.

“Basta una ‘pipì di un uccellino’ – per usare le parole dei cittadini – e subito la frazione di Lavorate si allaga. È inaccettabile che i residenti di questa zona vivano costantemente nel timore di un acquazzone. Si sentono traditi e abbandonati dall’attuale amministrazione di centrosinistra, che continua a dimostrare un’inadeguata gestione del territorio e un’assenza totale di servizi essenziali”, dichiara Sirica.

Il consigliere sottolinea come il problema non sia solo legato agli eventi meteorologici, ma anche a una profonda incuria nella gestione delle infrastrutture locali: “Non è solo una questione di maltempo: è una questione di incuria, di disservizi continui e di malfunzionamenti che si ripresentano ad ogni pioggia. I cittadini hanno diritto a risposte concrete, non a promesse vuote.”

La richiesta di Sirica è chiara: “È necessario un piano di intervento strutturale che metta fine a questa vergognosa situazione una volta per tutte”, conclude, impegnandosi a continuare la battaglia per ottenere soluzioni reali e durature per i cittadini di Sarno.