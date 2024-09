Scafatese: l’entusiasmo dei 1500 nell’esordio stagionale

Giornata di festa a Scafati per l’esordio della Scafatese targata Felice Romano; la compagine allenata da mister Franco Fabiano ha superato con un netto 2-0 la Puteolana, in un match che non è mai stato in discussione. Il valore tecnico della rosa è apparso di primissima fascia (come da previsione) ed il gruppo pare sia già ben amalgamato.

Ciò che ieri ha reso la vittoria magica è stato il contorno: circa 1500 spettatori presenti allo stadio. Una presenza cha ricordato il lontano 2007, anno in cui i canarini trovarono la promozione in Serie C2. Curva gremita e tribuna piena che hanno accompagnato la squadra nel primo successo stagionale, in vista dell’esordio in campionato.

L’entusiasmo del patron Romano

Il patron Felice Romano prima dell’inizio della gara ha voluto salutare i tifosi presenti e ricordare il tifoso Giuseppe Vitiello. A tal proposito il numero uno gialloblè ha voluto devolvere parte dell’incasso alla famiglia di Giuseppe.