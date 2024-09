Scafati. Michele Grimaldi e le riflessioni sul format della “Notte Bianca”

Michele Grimaldi, consigliere comunale di opposizione, ha voluto condividere la sua riflessione sulla Notte Bianca che si è tenuta a Scafati. Grimaldi ha esordito sottolineando l’importanza di eventi che animano le strade della città, definendo la partecipazione di quasi 10.000 persone come un risultato significativo: “Ogni evento che rende vive le strade della nostra città è un evento utile.”

Le critiche

Grimaldi ha mosso alcune critiche riguardo l’organizzazione e agli investimenti pubblici dietro l’evento. Ha evidenziato come il format della Notte Bianca, molto popolare all’inizio degli anni 2000, possa ormai risultare datato: “Il format ‘notte bianca’ sembra oramai essere desueto… troppo alti i costi per un solo evento, rispetto alle ricadute economiche e sociali nell’immediato.”

Spesa pubblica rilevante

Grimaldi ha posto l’accento sulla spesa pubblica sostenuta per l’evento, circa 500.000 euro, e ha sollevato dubbi sull’efficacia di tali investimenti rispetto ad altre forme di sostegno alle attività commerciali: “Se l’obiettivo fosse quello di aiutarle, sostenerle, sicuramente politiche fiscali, con riduzioni e incentivi, in termini puramente economici sarebbero più utili.”

La partecipazione

Altro punto critico toccato da Grimaldi riguarda la partecipazione degli scafatesi stessi come protagonisti dell’evento. Ha sottolineato la mancanza di artisti locali nell’intrattenimento della serata, evidenziando come questo avrebbe potuto rafforzare il tessuto sociale e culturale della città: “La città dovrebbe essere protagonista, non scenografia e pubblico.”

Le scelte artistiche

Ha inoltre criticato la scelta artistica monotematica del Sindaco-Direttore artistico, Pasquale Aliberti, ritenendo che una varietà maggiore avrebbe potuto attrarre un pubblico più ampio e diversificato: “Questo non solo rischia di rendere l’evento un evento di un pezzo della città, ma anche di parlare a un solo target di visitatori esterni.”

L’accesso alla città

Un altro aspetto problematico, secondo Grimaldi, è stato l’accesso alla città durante l’evento. La mancanza di parcheggi adeguati e le difficoltà di attraversamento del centro hanno rappresentato un ostacolo significativo per i visitatori: “La completa assenza di parcheggi e le enormi difficoltà per entrare, attraversare, uscire dalla città non sono certo un bel biglietto da visita.”

La programmazione di eventi ben distribuiti

Infine Grimaldi ha suggerito che, anziché immaginare altri grandi eventi concentrati in una sola serata, Scafati potrebbe trarre maggiore beneficio da una programmazione di eventi più piccoli e distribuiti nel tempo, in grado di coinvolgere l’intera comunità: “Andrebbero programmati, non improvvisati, tanti piccoli e medi eventi, dislocati nel tempo e nello spazio.”

La riflessione

Grimaldi ha concluso con una riflessione più ampia sulla qualità della vita a Scafati, sottolineando la necessità di investire in infrastrutture pubbliche come asili nido, trasporti scolastici e spazi culturali, affinché la città possa vivere “di bianco” non solo per una notte all’anno, ma tutti i giorni.