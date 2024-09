Si torna a scuola: le novità del Piano di Dimensionamento

L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, guidato da Ettore Acerra, ha pubblicato nuove direttive per l’attuazione del Piano di Dimensionamento della rete scolastica. Questo piano rappresenta una vera e propria rivoluzione per le scuole di Salerno e provincia, con l’obiettivo di razionalizzare la distribuzione degli istituti sul territorio regionale.

Obiettivi e criteri del piano

Come riporta il quotidiano La Città, il Piano di Dimensionamento si propone di creare una rete scolastica più efficiente, che garantisca a ogni istituto un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi, assicurando così il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti. In particolare, il piano prevede la costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo, al fine di favorire una continuità educativa che parta dall’infanzia e prosegua attraverso l’intero ciclo di istruzione primaria e secondaria di primo grado. Questa misura è vista anche come un modo per combattere la dispersione scolastica.

Scuole superiori

Per quanto riguarda le scuole superiori, si preferisce l’accorpamento di istituti dello stesso tipo, ma, in casi di scuole con indirizzi diversi, si può creare un “Istituto di Istruzione Superiore”. Inoltre, in aree particolarmente isolate, è possibile la costituzione di istituti omnicomprensivi, che uniscano tutti i livelli scolastici sotto un’unica amministrazione.

Nuove regole per gli organi collegiali

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito come cambiano le regole per gli organi collegiali. Nei casi di fusione di scuole secondarie superiori o di primo ciclo, il consiglio d’istituto preesistente decade e viene nominato un commissario per l’amministrazione straordinaria, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto.

Se, invece, vengono semplicemente aggregate sezioni staccate o scuole coordinate a un istituto già esistente, si devono indire nuove elezioni per il consiglio d’istituto, con il consiglio uscente che rimane in carica fino all’insediamento del nuovo.

Rappresentanza sindacale: cosa cambia

Infine, il Ministero ha precisato che, in caso di accorpamenti o scorpori delle scuole, anche con la creazione di nuove istituzioni scolastiche, la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) sarà composta da tutti i membri eletti nelle scuole coinvolte nel dimensionamento. Questa composizione rimarrà valida in via transitoria fino alla scadenza del mandato attuale.

Il Piano di Dimensionamento mira a rendere la rete scolastica campana più efficiente e meglio organizzata, anche se richiede un adeguamento non indifferente da parte delle scuole coinvolte.