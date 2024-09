Scafati celebra i festeggiamenti solenni in onore di San Vincenzo Ferreri

La comunità di Scafati si prepara a vivere due serate di fede, tradizione e allegria in occasione dei Festeggiamenti Solenni in Onore di San Vincenzo Ferreri, un appuntamento annuale che unisce i cittadini in un’esperienza di condivisione e devozione.

Sabato 7 settembre sarà protagonista la Sagra del Panino con Peperoni, un evento che celebra la cucina campana con il sapore unico del tradizionale panino ai peperoni. La serata sarà animata dall’esibizione di Simone Carotenuto & I Tammorrari del Vesuvio, un gruppo celebre per la sua interpretazione della musica popolare campana. Il noto speaker radiofonico Antonio Manganiello di Radio Kiss Kiss arricchirà l’atmosfera con la sua presenza.

Domenica 8 settembre si aprirà con la terza edizione del San Vincenzo Talent Show, un’occasione per i talenti locali di mostrare le proprie capacità artistiche. A seguire, il cantante neomelodico Michele Perna chiuderà la serata con le sue canzoni, portando l’emozione della musica napoletana nel cuore del pubblico.

Musica e sapori culinari

Durante entrambe le serate, gli stand gastronomici offriranno prelibatezze locali, tra cui panini con salsiccia o porchetta e le tradizionali graffe fritte, rendendo l’evento un vero omaggio alla cultura culinaria campana.

I festeggiamenti rappresentano un momento importante per la comunità di Scafati, non solo come occasione di preghiera e devozione, ma anche come un’opportunità per riscoprire e valorizzare le tradizioni locali. Il parroco don Vincenzo Ragone ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, sottolineando l’importanza di mantenere vive queste radici culturali e religiose.