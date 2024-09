Nocera Inferiore. Parcheggi e sicurezza a Via Libroia disagi segnalati dai residenti

Nel quartiere di Via Raffaele Libroia e Via Salvatore Giordano a Nocera Inferiore, le criticità legate alla carenza di spazi parcheggio e alla scarsa sicurezza stanno suscitando crescente preoccupazione tra residenti e commercianti. Salvatore Capodanno, Vicesegretario di Azione, ha raccolto numerose segnalazioni che evidenziano come questa situazione stia influenzando negativamente la vita quotidiana e l’attrattività del quartiere dell’ex ospedale civile ora sede distrettuale dell’ASL.

Assenza di sicurezza

“Non è solo una questione di comodità, ma di sicurezza anche”, commenta Capodanno. “Abbiamo notato un faro pericolante che rappresenta un rischio evidente per chi transita qui, oltre a una diminuzione dell’appeal che sta isolando la nostra comunità”.

Difficoltà di trovare stalli

Le difficoltà nel trovare uno stallo libero per il parcheggio non solo complicano le attività quotidiane dei residenti, ma stanno anche incidendo su quelle commerciali locali e sull’accesso ai servizi essenziali come uffici e ambulatori medici. A rendere più complicata la ricerca anche la chiusura del parcheggio del distretto sanitario di Via Salvatore Giordano, interdetto per motivi di sicurezza, uno spazio capace di contenere una decina di veicoli dei dipendenti della struttura.

L’appello

L’appello è ora rivolto alle autorità competenti affinché si intervenga con soluzioni concrete per migliorare la situazione, garantendo maggiore sicurezza e facilità di accesso nel quartiere.

Gerardo Vicidomini