San Marzano sul Sarno. Assente l’Amministrazione Comunale ai festeggiamenti di San Biagio: scollamento con i cittadini?

I cittadini di San Marzano sul Sarno registrano la prima defezione dell’Amministrazione Comunale. La comunità parrocchiale di San Biagio, dopo trent’anni, ha assistito con disappunto all’assenza dell’amministrazione comunale durante la cerimonia di apertura dei tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Un’assenza che molti hanno interpretato come un forte segnale di distacco tra l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Annunziata e la cittadinanza, che attende con impazienza le prime risposte ai problemi di ordinaria amministrazione.

Una frattura

Non sono mancati i primi mugugni in paese, soprattutto in merito a questioni urgenti come la questione degli allagamenti nelle aree periferiche al confine con Angri e Scafati. Problema, da anni irrisolto, è una delle emergenze che richiedono un intervento deciso e coordinato sui tavoli istituzionali.

Il campo sportivo

Un altra questione scottante e di non poco conto è la gestione dello stadio cittadino, una questione rimasta in sospeso dopo l’abbandono dell’imprenditore Felice Romano, che non è più interessato a portare avanti il progetto calcistico locale.

Annunziata poco presente

In molti lamentano anche la rara presenza del sindaco Andrea Annunziata, che sembra affidarsi ai suoi assessori, anch’essi poco inclini a fornire aggiornamenti sulle attività amministrative. La cittadinanza si aspetta ora che l’amministrazione intervenga con determinazione per illustrare come intenda risolvere queste questioni e dare un segnale forte di presenza e impegno.