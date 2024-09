Uomo accoltellato dalla moglie nel salernitano

Una donna di 68 anni ha aggredito il marito di 77 anni con un coltello, per cause che restano ancora da chiarire.

L'incidente si è verificato a Giffoni Valle Piana, una cittadina in provincia di Salerno, precisamente nell'abitazione della coppia situata in via Cappuccini 4. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che stanno conducendo le indagini per fare luce sui motivi alla base del gesto violento.

L’uomo, colpito nell’aggressione, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Salerno, dove ha ricevuto le prime cure mediche. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, le sue condizioni, sebbene serie, non desterebbero particolare preoccupazione e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per comprendere se ci siano stati precedenti episodi di violenza o tensioni all’interno della coppia.